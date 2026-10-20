АРМА продає 500 iPhone, 200 навушників і 100 годинників Apple: техніку вилучили на митниці

В Україні АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами) передало на продаж 819 одиниць техніки Apple, серед яких 500 смартфонів iPhone, майже 200 навушників AirPods та 100 годинників Apple Watch, вилучених у січні 2026 року на кордоні з Польщею та попередньо оцінених у 35,5 млн гривень. Техніку виявили у спеціально обладнаному сховищі мікроавтобуса 37-річного жителя Львівщини, якого підозрюють у контрабанді, однак остаточного вироку в кримінальній справі наразі немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства. Техніка стала речовим доказом у кримінальному провадженні щодо ймовірної контрабанди в особливо великих розмірах. Її виявили ще в січні 2026 року в автомобілі, який намагався перетнути кордон через "зелений коридор".

Звідки взялася техніка та як її реалізують. Джерело: АРМА

Які саме iPhone та іншу техніку виставили на продаж

За інформацією АРМА, на реалізацію передали велику партію електроніки, що складається з мобільних телефонів, бездротових навушників та розумних годинників американського виробника Apple. Загалом у переліку зазначено 819 одиниць товару.

Серед них – 500 смартфонів, близько 200 навушників та 100 годинників. Точна кількість навушників у наведеному повідомленні не деталізована. Серед моделей смартфонів, які потрапили до партії, є:

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max;

iPhone 16 Pro;

iPhone 15 Plus;

AirPods Pro другого покоління – бездротові навушники;

Apple Watch SE другого покоління.

Скільки техніки було вилучен... Джерело: АРМА Розгорнути

Смартфони представлені в різних конфігураціях пам'яті, що впливає на їхню ринкову вартість. Роздрібна ціна зазначених моделей iPhone в українських магазинах орієнтовно становить від 58 до 86 тисяч гривень. Навушники AirPods Pro другого покоління коштують приблизно 8–12 тисяч гривень, а годинники Apple Watch SE – від 7 до 14 тисяч гривень.

Водночас ці цифри є орієнтовними роздрібними цінами, а не встановленою вартістю товарів під час реалізації через АРМА. Фактична ціна залежатиме від оцінки активів, умов продажу та результатів торгів.

Як митники знайшли техніку Apple на понад 35 млн грн

Історія почалася 16 січня 2026 року на українсько-польському кордоні. Того дня через пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" до України прибув мікроавтобус Renault Trafic. За кермом перебував 37-річний житель Самбірщини Львівської області.

Скільки коштують вилучені телефони. Джерело: АРМА

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор". Такий спосіб проходження контролю передбачений для громадян, які переміщують товари в межах установлених норм і не мають речей, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню.

Однак, під час поглибленого огляду транспортного засобу працівники митниці разом із прикордонниками виявили прихований вантаж. У конструктивних порожнинах мікроавтобуса було облаштовано спеціальне сховище, де знаходилася велика кількість техніки Apple.

Серед виявленого товару були смартфони, навушники та розумні годинники. За попередньою оцінкою, загальна вартість електроніки становила 35,5 млн гривень. Правоохоронці розцінили обставини перевезення як можливу спробу незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Після виявлення техніку вилучили, а щодо обставин її ввезення розпочали кримінальне провадження.

Як АРМА продає вилучену техніку та куди підуть гроші

АРМА займається управлінням майном, на яке накладено арешт у межах кримінальних проваджень і яке передано агентству відповідно до встановленої законом процедури. У визначених законодавством випадках такі активи можуть передавати на реалізацію.

Важливо розуміти, що арештоване майно та остаточно конфісковане майно – не одне й те саме. Арешт застосовують у межах кримінального провадження для забезпечення відповідних процесуальних цілей. Конфіскація ж є окремим правовим наслідком, який може наставати за рішенням суду.

Продаж арештованих активів через АРМА відбувається за спеціальною процедурою. Для реалізації визначають необхідні умови, а відповідна інформація про продаж має оприлюднюватися в установленому порядку. При цьому сума 35,5 млн грн, у яку техніку оцінили під час виявлення на митниці, не означає, що саме стільки держава обов'язково отримає від її продажу.

Остаточна сума залежатиме від оцінки майна, стартових умов реалізації та результатів торгів. Кошти, отримані від продажу арештованих активів, використовуються та обліковуються відповідно до спеціальних правил. Їхня подальша правова доля залежить, зокрема, від остаточних судових рішень у кримінальному провадженні.

Що загрожує чоловіку, який перевозив техніку через кордон

За фактом виявлення електроніки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за контрабанду товарів за відповідних кваліфікуючих обставин. Чоловіку інкримінують контрабанду в особливо великих розмірах.

У повідомленні зазначається, що санкція відповідної норми може передбачати значний штраф або позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна. Конкретне покарання, якщо провину буде доведено, визначатиме суд з урахуванням встановлених обставин та чинної редакції законодавства.

Відомо, що підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Водночас відповідно до принципу презумпції невинуватості особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

У межах кримінального провадження правоохоронці також порушували питання про арешт нерухомості підозрюваного. Із посиланням на судові документи, у червні 2026 року арешт наклали на квартиру, яка раніше належала чоловікові.

Метою такого рішення було забезпечення можливої подальшої конфіскації майна. Однак з'ясувалося, що за два дні до накладення арешту чоловік подарував квартиру своїй дружині. Після цього жінка звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту на нерухомість. Суд задовольнив її звернення.

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