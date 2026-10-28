В Україні по-новому видаватимуть кредити на квартири: про які зміни треба знати

В Україні оновили умови державної іпотечної програми єОселя – новий механізм спрямований на стимулювання народження та усиновлення дітей. Модель кредитування пропонує суттєве зниження відсоткових ставок за кожну дитину, а також надає можливість виходити за стандартні обмеження щодо площі та вартості житла.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу"). Вона зазначила, що програмою єОселя вже скористалися 30 тисяч українських родин, а загальний обсяг виділеного пільгового фінансування з державного бюджету перевищив 50 мільярдів гривень.

Ключові новації та зниження ставок за діточок

Головним напрямом розширення програми стало зниження іпотечної ставки для сімей, які планують поповнення. Зокрема

Знижка 2% за кожну дитину

За народження або усиновлення кожної дитини відсоткова ставка за кредитом зменшується на 2 відсоткові пункти. Наприклад, якщо в родині народиться двійня, стандартна базова ставка перших трьох років у 7% знизиться до 3%. Відповідна знижка діятиме і на наступних етапах кредитування (із 4-го по 10-й рік замість 10% ставка становитиме 8%).

Відсутність вікових обмежень та підтримка одиноких батьків

Урядові зміни не вводять обмежень щодо віку чоловіка чи дружини. Пільговими умовами можуть скористатися як повні сім'ї, так і матір або батько, які виховують дитину самостійно, за умови підтвердження банком їхньої платежоспроможності.

Збільшення лімітів на площу та ціну до +40%

Для родин, які плануватимуть розширення сім'ї, дозволено перевищувати нормативні параметри площі житла (які наразі становлять 53 кв. м на 1–2 осіб та 73 кв. м для 2–3 осіб), загального ліміту кредиту (6 млн грн) та граничної вартості квадратного метра для регіону до 40%.

"Коли діти з'являються в родині, навантаження завжди вище, видатків в родині вище. І тому запланували, що саме таким способом на 2% буде знижуватись це пільгове кредитування для того, щоб трохи підтримати родину", – наголосила Шуляк.

Хто може скористатися програмою

Програма кредитування розрахована на термін до 20 років і охоплює різноманітні категорії громадян:

для військовослужбовців, силовиків, медиків та педагогів базова ставка становить 3%;

для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діє додаткова компенсація 70% першого внеску від держави;

діє додаткова компенсація 70% першого внеску від держави; молодь віком до 25 років має змогу вносити знижений початковий внесок від 10%.

має змогу вносити знижений початковий внесок від 10%. загальна категорія громадян без власного житла орієнтується на базову ставку 7% на перші роки кредитування з можливістю її зниження за новими правилами при народженні дітей.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, кожен власник будинку в Україні зобов'язаний мати його технічний паспорт – без нього проводити будь-які юридичні дії з житлом буде неможливо. Річ у тім, що саме цей документ фіксує реальні характеристики нерухомості, а крім того, є обов'язковим для продажу будинку, введення його в експлуатацію тощо.