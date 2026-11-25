В Україні перепишуть зарплати вчителів: скільки платитимуть у 2027 році

Як зростуть зарплати педагогів у 2026 році.

Видатки державного бюджету України на зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників у 2027 році зростуть на 37,5 млрд грн, порівняно з нинішнім. Це дозволить збільшити зарплати освітян приблизно на 10%.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у відповіді на петицію №41/011208-26еп щодо підвищення зарплат освітянам. Її підтримали 25 457 громадян.

На скільки хочуть підвищити зарплати вчителям

За словами прем’єра, у 2026 році посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників уже зросли на 50%. Зокрема, з 1 вересня оклади педагогів найнижчої кваліфікаційної категорії встановили на рівні 1,6 мінімальної зарплати, а науково-педагогічних працівників – двох мінімальних зарплат.

Наступне підвищення приблизно на 10% заплановане на 2027 рік. Водночас уряд визнає, що оплата праці працівників освіти потребує подальшого зростання.

"Подальше підвищення заробітних плат потребує значних додаткових ресурсів. В умовах воєнного стану значна частина державного бюджету спрямовується на оборону та захист країни, тому рішення щодо збільшення видатків на оплату праці мають враховувати фінансові можливості держави та необхідність забезпечення стабільних і своєчасних виплат працівникам бюджетної сфери", – наголосив Корецький.

Скільки коштів виділить уряд

Загалом у проєкті держбюджету на 2027 рік на оплату праці працівників освіти передбачено 235,3 млрд грн, що на 37,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Зокрема 192,8 млрд грн виділять на освітню субвенцію місцевим бюджетам – що на 32,1 млрд грн більше, ніж цьогоріч і на 81,1 млрд грн, або 72,6%, більше, ніж у 2025-му.

Крім того, з 1 січня 2027 року планують на 10% підвищити посадові оклади працівників бюджетної сфери, зарплати яких визначають за Єдиною тарифною сіткою. Це стосується, зокрема, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу шкіл та інших закладів освіти.

Остаточні обсяги фінансування визначать після ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2027 рік.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності: штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників, тоді як найбільше вакансій роботодавці розміщували для продавців, водіїв, вантажників і різноробочих.