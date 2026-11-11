В Україні переписали правила продажу авто: хто заплатить 23% податку

Українцям, які вирішать продати нещодавно зареєстроване авто, мотоцикл чи мопед, доведеться платити 23% податку. Нульова ставка діятиме лише для транспорту, який перебував у власності продавця не менше 183 днів. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Відповідні норми прописані у законопроєкті №16037-д, авторами якого є низка нардепів з різних партій на чолі зі "слугою" Данилом Гетманцевим. 11 листопада його було ухвалено в цілому голосами 273 нардепів (результати поіменного голосування – за посиланням). За фракціями голоси розподілилися так:

"Слуга народу" – 190;

– 190; "Європейська солідарність" – 18;

– 18; "Батьківщина" – 0;

– 0; "Платформа за життя та мир" – 11;

"Довіра" – 16;

– 16; "Голос" – 11;

– 11; "За майбутнє" – 8 ;

– 8 ; "Відновлення України" – 10;

– 10; позафракційні – 9.

Що зміниться для автомобілістів

Головним нововведенням для власників транспорту стане зміна умов оподаткування його продажу. Якщо зараз перший продаж легкового авто, мотоцикла чи мопеда протягом календарного року не оподатковувався взагалі, з 2027 року нульова ставка діятиме, лише якщо транспорт перебував у власності продавця не менше 183 днів від моменту його державної реєстрації.

Якщо ж власник вирішить продати автівку раніше цього терміну, податкове навантаження становитиме 23%. Зокрема йому доведеться сплатити від загальної суми доходу з продажу:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% ;

; військовий збір – 5%.

Подібні обмеження стосуватимуться і другого продажу транспортного засобу протягом року. Якщо авто перебувало у власності понад пів року, ставка становитиме стандартні 5%.

Єдиний виняток діятиме для транспорту, який перейшов у власність як спадщина – на нього вимога щодо мінімального терміну володіння не поширюватиметься.

Також запроваджується нова вимоги до оформлення податкової накладної під час продажу транспортного засобу. Зокрема платники ПДВ будуть зобов'язані зазначати його VIN-коди.

Інші зміни

Обов’язкове внесення міжнародного ідентифікатора обладнання (IMEI) для кожного проданого смартфона та мобільного телефона.

Поріг бюджетного відшкодування або від’ємного значення ПДВ, який є підставою для позапланової документальної перевірки зросте зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень .

. Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ отримають право самостійно обирати звітний період – місячний на квартальний формат (треба буде подати відповідну заяву за 15 календарних днів до початку нового кварталу).

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, для українських водіїв можуть запровадити новий штраф – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір покарання передбачається встановити на рівні 17 000 грн. За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 000 грн.