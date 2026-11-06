В Україні оголосили нові графіки відключень світла: який режим діятиме 7 листопада

У суботу, 7 листопада, у частині України знову застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть протягом усієї доби для 2-4 черг відключень, тобто зачеплять від 25% до 50% споживачів одночасно.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Наголосили, що головною причиною запровадження вимушених системних обмежень залишаються наслідки масованих атак РФ на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Деталі обмежень на 7 листопада

Протягом усієї доби (з 00:00 до 23:59) у деяких регіонах України діятимуть наступні заходи:

для побутових споживачів – графіки погодинних відключень застосовуватимуться обсягом від 2,5 до 4 черг одночасно .

для промисловості – протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від поточного стану мережі та ризиків нових обстрілів. Громадянам рекомендують стежити за оновленнями графіків та офіційними повідомленнями на ресурсах місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Де можна подивитись графік відключень

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.

ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.

ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.

ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, одночасне підключення потужних зарядних пристроїв та інверторів після відновлення електропостачання може спричинити пожежу у щитовій багатоквартирних будинків. Але головною причиною аварій залишається застаріле обладнання та нехтування базовими правилами безпеки.