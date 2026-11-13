В Україні "нокаутовано" найбільших виробників олії: названо наслідки зупинки заводів

Систематичні обстріли та аварійні відключення електроенергії змусили зупинитися низку олійноекстракційних заводів в Україні. Попри побоювання з боку населення, щодо наявності соняшникової олії на полицях можна не непокоїтися, але от аграрії ризикують не продати цьогорічний врожай.

Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він запевняє, що на даному етапі зупинка заводів (навіть тих, що належать лідеру галузі – "Кернел") не вплине на достатність олії на полицях.

Якщо у найближчі кілька місяців робота заводів не відновиться, ситуація може вплинути на експорт рослинних олій. Найвідчутнішим наслідком і проблемою стане зупинка врожаю у фермерів.

"Фермери й так не можуть вивезти зерно, й вимиваються оборотні кошти. Так зараз ще по закупці олійних внутрішніми переробниками буде обвал (якщо місяць паузи – неприємно, але терпимо, якщо більше – це вже велика проблема)", – наголошує Шевчишин.

Що передувало

Упродовж останніх днів про зупинку виробництва або призупинення переробки соняшнику повідомили одразу кілька великих українських виробників рослинних олій. Причинами стали російські атаки, погіршення безпекової ситуації та перебої з електропостачанням.

Слід зауважити, що олійноекстракційне виробництво супроводжується підвищеною пожежною небезпекою. Тому пошкодження підприємства може спричинти загрозу масштабних пожеж і життю працівників

Delta Wilmar Ukraine

12 листопада про зупинку всіх виробничих потужностей повідомила компанія Delta Wilmar Ukraine, яка входить до міжнародної агропромислової групи Wilmar International і спеціалізується на переробці олійних культур, виробництві рослинних олій, маргаринів та спеціалізованих жирів. Йдеться, зокрема, про олійноекстракційний завод в Одеській області.

Серед її торгових марок – Sania, під якою випускають маргарини та іншу жирову продукцію. Також компанія виробляє соняшникову олію, лецитин і жири для харчової промисловості.

Зупинка підприємства означає тимчасове припинення виробництва цієї продукції. Водночас компанія працює не лише з роздрібним ринком, а й постачає інгредієнти промисловим замовникам, тому наслідки можуть відчути й інші виробники харчових продуктів.

"Кернел"

Після низки російських атак і пошкодження своїх виробничих об'єктів про зупинку всіх олійноекстракційних заводів оголосив агрохолдинг Kernel – один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії в Україні. Разом із заводами Kernel призупинив і закупівлю насіння олійних культур.

Агрохолдинг виробляє соняшникову олію під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак". Також у його портфелі є бренди QLIO, Le Blanc та Premi. Крім олії, підприємства компанії виробляють шрот та іншу продукцію переробки олійних культур. Попри зупинку заводів, відвантажування готової продукції зі складських запасів продовжиться.

Ніжинський жиркомбінат

Також російські безпілотники атакували Ніжинський жиркомбінат у Чернігівській області. Внаслідок ударів підприємство зазнало значних пошкоджень майна та виробничої інфраструктури, і 10 листопада оголосило про зупинку роботи.

Завод виробляє соняшникову, соєву та ріпакову олії, відповідні види шроту, фосфатидний концентрат (лецитин) і паливні пелети з лушпиння соняшнику. Значна частина продукції призначена для промислових і кормових підприємств, а також експортується.

До модернізації підприємство мало потужності для виробництва близько 140 тис. тонн олії та 120 тис. тонн кормового шроту на рік. Тож зупинка заводу означає втрату одного з каналів збуту олійної сировини для аграріїв та тимчасове скорочення пропозиції продукції для промислових покупців.

Завод "Потоки"

Для захисту працівників та створення умов для подальшої роботи підприємства з 13 листопада зупинився і завод "Потоки" у Дніпрі. Основний напрям діяльності підприємства – переробка соняшнику та постачання продукції для промислових замовників, на нього вироблялася:

наливна нерафінована соняшникова олія ;

; соняшниковий протеїновий концентрат "Проглот";

фосфатидний концентрат;

паливні пелети з лушпиння.

Про терміни відновлення виробництва та поновлення закупівель сировини компанія пообіцяла повідомити додатково.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що на тлі обстрілів закупівельні ціни на соняшник в Україні впали до 15-16 тис. грн/т. Водночас експорт до Туреччини та Болгарії ускладнюють мита.