В Україні неочікувано різко зросли зарплати для однієї зі спеціальностей: хто користується особливим попитом

В Україні за рік суттєво зросли зарплати за низкою професій. Найбільше – у альпіністів: середня зарплата за цією вакансією збільшилася на 80% і сягнула 67,5 тис. грн. Разом з тим загальний показник середньої зарплати за цей період зріс на 16% до 30,5 тис. грн.

Про це свідчать дані Work.ua. Альпіністи – це фахівці, які виконують роботи на великій висоті або у важкодоступних місцях із використанням спеціального спорядження. На другому місці за темпами зростання опинилися радіотехніки. Їхня зарплата зросла на 75% – до 52,5 тис. грн.

Як зросли зарплати. Джерело: Work.ua

Також значно побільшали заробітки авторів – на 67%, до 50 тис. грн. Перекладачі англійської мови стали отримувати в середньому 41 тис. грн, що на 64% більше, ніж раніше.

Помітне зростання зафіксували і для технологів на меблевому виробництві – їхня зарплата піднялася на 57%, до 55 тис. грн. У програмістів ЧПУ показник збільшився на 56% – до 70 тис. грн.

Ще на 50% зросли зарплати одразу за кількома професіями. Зокрема, аналітики 1С тепер у середньому отримують 45 тис. грн, директори автосалонів – 75 тис. грн, вахтери – 13,5 тис. грн, а плиточники – 60 тис. грн.

Таким чином, найбільше за темпами зростання зарплат серед наведених професій вирізняються альпіністи, радіотехніки та автори. При цьому найвища зарплата в списку – у директорів автосалонів (75 тис. грн) та програмістів ЧПУ (70 тис. грн).

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.