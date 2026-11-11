В Україні можуть змінити правила роботи таксі: що готують для водіїв і пасажирів

В Україні готують реформу таксі, за якою водії повинні будуть пройти електронну реєстрацію та перевірку документів, автомобіля, страхування і відсутності судимостей за тяжкі злочини проти людини. Водночас відкривати ФОП (фізична особа-підприємець) або влаштовуватися в таксопарк не доведеться, а пасажири зможуть перевіряти дані про водія й авто через QR-код – законопроєкт уже передали на розгляд Кабміну.

Про це розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач в коментарі медіа. За його словами, український ринок таксі залишається значною мірою неформальним. Лише близько 5% водіїв, які надають такі послуги, мають відповідні ліцензії.

Ще приблизно 200 тисяч людей працюють через онлайн-платформи, але їхня діяльність належним чином не оформлена. Унаслідок цього держава, за оцінками відомства, щороку недоотримує близько 10 млрд грн. Проблема полягає не лише в несплачених податках, а й у відсутності зрозумілої відповідальності за якість і безпеку перевезень.

Чому в Україні хочуть змінити правила роботи таксі

Одна з основних проблем нинішньої моделі полягає в тому, що онлайн-платформи, через які пасажири замовляють автомобілі, формально не визнають себе перевізниками. Вони позиціонують свою діяльність як надання інформаційних послуг, фактично лише показують користувачеві доступних водіїв і допомагають знайти людину, яка погодиться виконати поїздку.

Така модель ускладнює контроль за ринком. Значна частина водіїв працює без належного оформлення, а пасажири не завжди мають можливість перевірити, хто саме їх перевозить і чи відповідає автомобіль необхідним вимогам. Деркач звертає увагу, що людина, яка замовляє таксі, часто не знає, чи має водій достатній досвід, у якому технічному стані перебуває машина та чи застрахована поїздка.

"Коли ви сідаєте в автомобіль, ви не знаєте, з ким ви їдете, тому що водій може бути професійним водієм, може бути непрофесійним водієм. Ви не знаєте, в якому технічному стані знаходиться транспортний засіб, ви не знаєте, чи ви взагалі застраховані", – пояснив представник Міністерства.

Саме ці питання мають стати одними з ключових у запропонованій реформі. Влада хоче створити систему, яка дозволить перевіряти водіїв і транспортні засоби до того, як вони почнуть офіційно надавати послуги таксі.

Як планують ліцензувати водіїв таксі

Основним елементом реформи має стати спеціальний електронний портал для реєстрації водіїв. Людина, яка хоче працювати в таксі, повинна буде пройти відповідну процедуру через цю систему. Під час реєстрації перевірятимуть кілька основних критеріїв:

посвідчення водія – система має підтвердити наявність документа, який дає право керувати автомобілем;

технічний стан автомобіля – перевірятимуть, чи відповідає транспортний засіб установленим вимогам;

страхування – водій повинен мати необхідне страхове покриття;

відсутність судимостей за тяжкі злочини проти людини – це один із критеріїв допуску до надання послуг.

Важлива особливість запропонованої моделі – водіям не доведеться обов’язково реєструватися фізичними особами-підприємцями або офіційно працевлаштовуватися в таксопарках. Тобто людина зможе надавати послуги як фізична особа, пройшовши необхідну реєстрацію.

За словами Деркача, саме вимога відкривати ФОП або працювати через конкретну компанію раніше могла стримувати частину водіїв від легалізації. У новій системі цей бар’єр хочуть прибрати.

Що зміниться для пасажирів

Реформа має вплинути не лише на водіїв, а й на людей, які користуються таксі. Пасажири повинні отримати більше інформації про автомобіль, людину за кермом та страхування поїздки. Зокрема, ці дані планують зробити доступними за допомогою QR-коду в салоні автомобіля. Завдяки цьому пасажир зможе перевірити інформацію про перевізника без необхідності самостійно шукати її в різних реєстрах.

Одне з головних питань, яке може виникнути у зв’язку з реформою, – чи не призведе вона до скорочення кількості доступних автомобілів і зростання вартості поїздок. Адже додаткові вимоги до водіїв і транспортних засобів потенційно можуть змусити частину людей залишити ринок.

Однак у Міністерстві не очікують значного відтоку водіїв. Як розповів Деркач, відомство спільно з Київською школою економіки проводило опитування серед онлайн-платформ, щоб оцінити можливі наслідки запровадження нових правил.

За його словами, значна частина людей, які працюють через такі сервіси, фактично є професійними водіями. Тобто це не лише автомобілісти, які їдуть у власних справах і час від часу підвозять пасажирів, а люди, для яких перевезення є окремим видом заробітку.

Водночас на ринку є й ті, хто надає такі послуги час від часу. Для них рішення про проходження реєстрації залежатиме від того, наскільки зручними будуть нові правила та чи захочуть вони продовжувати працювати в такому форматі.

Деркач наголошує, що система має бути максимально простою, аби не створювати зайвих перешкод для легальної роботи. За його задумом, реєстрація повинна відбуватися швидко, а можливість працювати без обов’язкового оформлення ФОП має зробити легалізацію доступнішою.

Окремо він звернув увагу на податкову складову, відповідно до запропонованої моделі, податки за водія сплачуватиме платформа згідно із законодавством про оподаткування. Зазначається, що це має спростити процедуру для людей, які не хочуть самостійно займатися підприємницьким оформленням.

Наразі реформа ще не набула чинності. За словами Деркача, законопроєкт, який має врегулювати роботу ринку таксі, передали на розгляд Кабінету Міністрів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Кабмін обмежив підвищення цін на таксі в Києві під час повітряної тривоги. За новими правилами, максимальна націнка становитиме 75% від базового тарифу. Таким чином, поїздка, яка до тривоги коштувала б умовно 300 грн, під час ворожої атаки обійдеться максимум у 525 грн.