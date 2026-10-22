В Україні можуть закритися до 20% ресторанів: які нові вимоги мають виконати заклади

В Україні до весни може тимчасово припинити роботу до 20% ресторанів через нові вимоги до укриттів, які набудуть чинності для закладів із 4 грудня 2026 року. Ресторанам без належно облаштованого безпечного простору буде складніше працювати під час жовтого рівня загрози, а виконання нових правил може потребувати значних витрат на переобладнання приміщень.

Про це повідомила ресторанна експертка Ольга Насонова в коментарі Delo.ua. За її оцінкою, частина бізнесу може обрати тимчасове закриття на зимовий період замість переобладнання приміщень, яке потребує значних витрат.

Нові правила передбачені постановою Кабінету міністрів №1092, яка набула чинності 4 вересня 2026 року. Для підприємств установили тримісячний перехідний період – до 4 грудня. За роз’ясненням Міністерства економіки, бізнес може використовувати не лише повноцінні захисні споруди, а й належно облаштовані безпечні простори безпосередньо в будівлях.

Чому ресторанам складно облаштувати укриття

Головна проблема для частини закладів – не лише вартість робіт, а й конструктивні особливості приміщень. Багато міських ресторанів працюють на перших поверхах житлових будинків, мають великі вікна або панорамні фасади. Внутрішній простір часто поділений між кухнею, мийкою, складськими зонами та залом для відвідувачів, тому знайти місце для безпечного простору потрібних характеристик буває непросто.

За оцінкою Насонової, в Україні лише близько 100-200 ресторанних приміщень уже можуть відповідати необхідним вимогам. Експертка наголошує, що звичайна кімната без вікон або коридор не стають укриттям автоматично, значення мають конструкції, розташування приміщення та його здатність забезпечувати належний рівень захисту.

"Монолітна стіна – це суцільний бетон, а в ресторанах перегородки зводять із газоблоку чи гіпсокартону, які миттєво сиплються від вибухової хвилі", – пояснює Насонова. За її словами, у вже збудованих житлових будинках можливості для масштабної перебудови обмежені. Влаштувати бетонну захисну споруду на першому поверсі або викопати підвал під готовим фундаментом зазвичай неможливо без складних будівельних рішень і відповідних дозволів.

Більше можливостей мають заміські ресторанні комплекси, які володіють власною земельною ділянкою. Там потенційно можна облаштувати окрему захисну споруду, якщо це дозволяють умови ділянки, проєкт і будівельні норми. Для закладів у щільній міській забудові такі рішення часто недоступні.

Водночас відсутність готового укриття не означає, що будь-який ресторан обов’язково має закритися. Підприємствам потрібно оцінити можливості конкретного приміщення та визначити, чи можна облаштувати в ньому безпечний простір відповідно до встановлених вимог.

Підвальні ресторани отримують конкурентну перевагу

У відносно вигіднішому становищі опинилися заклади, розташовані в підвальних приміщеннях. Їх може бути простіше пристосувати до вимог безпеки, хоча саме розташування нижче рівня землі ще не гарантує відповідності нормативам.

За оцінкою Насонової, у Києві та Дніпрі частка ресторанів у підвальних приміщеннях становить близько 15%, тоді як в Одесі – не більше 5%. Підвали, які раніше могли поступатися іншим приміщенням за привабливістю для ресторанного бізнесу, тепер отримують додаткову перевагу. Водночас, знайти вільну площу в центрі великого міста непросто, підвали використовують під бари, коворкінги та інші комерційні проєкти.

Як зазначає експертка, частина ресторанних мереж активно розвиває заклади саме в таких приміщеннях. Однак для бізнесу, який уже працює на першому поверсі та не має доступу до придатного підвалу, переїзд може означати додаткові витрати на оренду, ремонт і перенесення обладнання.

Таким чином, нові вимоги можуть впливати не лише на рішення про тимчасове закриття, а й на розподіл попиту між різними типами закладів. Ресторани, які мають можливість забезпечити безпечний простір, можуть отримати перевагу перед конкурентами, яким потрібно шукати інше приміщення або інвестувати в переобладнання.

Ресторани працюють під тиском зростання витрат

Нові вимоги запроваджують на тлі складної ситуації в ресторанному секторі. Заклади змушені враховувати витрати на електроенергію, генератори, пальне, оренду та зарплати працівникам. Додаткові інвестиції в безпеку можуть стати серйозним фінансовим навантаженням для підприємств, які вже працюють із нижчою відвідуваністю.

За словами Насонової, у жовтні відвідуваність київських ресторанів скоротилася на 30-50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За таких умов власникам доводиться переглядати витрати й домовлятися з орендодавцями про зміну умов співпраці. Один із варіантів – тимчасово припинити роботу, але зберегти приміщення, сплачуючи за домовленістю лише комунальні послуги або знижену орендну плату.

Зазначається, що це дає змогу спробувати повернутися до роботи навесні, коли фінансове навантаження може зменшитися. Однак такий сценарій залежить від готовності орендодавця й фінансових можливостей самого бізнесу. Навіть тимчасова перерва не гарантує, що ресторан зможе відновити роботу,за час простою підприємство може втратити частину клієнтів, а витрати на утримання приміщення залишаться.

До весни можуть призупинити роботу до 20% закладів

За прогнозом Насонової, через поєднання нових вимог до безпеки та фінансових труднощів до весни можуть тимчасово закритися до 20% закладів громадського харчування. Частина власників розглядатиме таке рішення як спосіб пережити зиму, а не остаточно відмовитися від бізнесу.

Експертка згадує про закриття низки локацій мереж "Сушия" та Pesto Cafe. За її словами, власники "Пузатої Хати" також шукають можливості скоротити витрати. Водночас ці приклади не означають, що всі згадані мережі припиняють діяльність повністю, йдеться про окремі локації та пошук способів адаптуватися до умов ринку.

Для ресторанного бізнесу ключовим рубежем стане 4 грудня 2026 року, коли завершиться перехідний період для виконання нових вимог. До цього часу підприємствам потрібно визначити, чи можуть вони облаштувати безпечний простір, чи є альтернативне приміщення, а також чи виправдані витрати на продовження роботи взимку.

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