АЗС України готуються різко змінити ціни на бензин: до якої вартості готуватися

Що буде з цінами на бензин у...

В Україні з'явилися передумали для стрімкого здешевлення автомобільного пального –гуртова вартість бензину впала одразу на 10 грн/л, але все одна лишилася суттєво вищою за митну ціну. На цьому тлі цінники на АЗС можуть опуститися до 80 грн/л.

Так вважає директор аналітичної компанії "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн. Також падіння цін на пальне анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, скоро в Україну надійдуть нові партії, закуплені вже за нижчими цінами. "Коли нові запаси за новими цінами надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені", – сказав прем'єр.

Куюн водночас наголошує, що подальші події на паливному ринку залежатимуть як від зовнішніх факторів (зокрема ситуації на Близькому Сході та товарних біржах), так і від внутрішніх, пов’язаних переважно з наслідками російських обстрілів.

Що відбувається з бензином

Ціни на бензин впали найпомітніше, акцентує експерт. За його словами, 12 листопада гурта вартість пального знизилася на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л.

Це вже позначилося на цінах на АЗС. 11-13 листопада бензин подешевшав на гривню, як на національних, так і на регіональних мережах.

Таким чином станом на 13 листопада середня ціна на бензин – 88 грн/л. А якщо закупівельні ціни утримаються на поточному рівні, протягом 2-3 тижнів вартість пального може впасти до 80 грн/л, а потім – навіть нижче.

Ситуація щодо дизпалива

Ціни на дизель також знизилися, але не так радикальні. Втім, вже у листопаді вартість цього типу пального може опуститися нижче позначки у 100 грн/л.

"В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення", – наголошує Куюн.

Але експерт визнав, що прогнозувати ціни на листопад складно. За його словами, ситуація залежатиме від низки факторів:

відновлення роботи металургіної та аграрної галузей, які наразі "нокаутовані" внаслідок російських обстрілів;

попитом з боку населення, яке через відключення світла масово перейшло на використання генераторів;

перебігу подій на Близькому Сході, який є ключовим світовим регіоном-виробником нафтопродуктів;

результатів торгівлі на світових майданчиках, зокрема на Лондонській товарній біржі.

Як повідомив OBOZ.UA, щоб визначити реальні витрати пального на свій автомобіль і порівняти його з альтернативами, водіям варто враховувати фактичну витрату пального. А також його ціну та місячний пробіг.