Кабміну доведеться переписати правила роботи бізнесу у жовту тривогу: у Раді ухвалила рішення

Українському бізнесу можуть дозволити працювати у жовту тривогу, навіть якщо він не має власного укриття. Раніше ухвалену заборону Кабінет міністрів має переглянути.

Відповідну постанову №16207, яку ініціювали одразу декілька десятків народних депутатів, Верховна Рада підтримав 24 листопада 302 голосами (результати поіменного голосування –за посиланням). За фракціями голоси розподілилися так:

"Слуга народу" – 194;

– 194; "Європейська солідарність" – 15;

– 15; "Батьківщина" – 12;

– 12; "Платформа за життя та мир" – 14;

– 14; "Довіра" – 15;

– 15; "Голос" – 14;

– 14; "За майбутнє" – 11;

– 11; "Відновлення України" – 11;

– 11; позафракційні – 16.

Нардепи зобов'язали Уряд доз... Джерело: Ярослав Железняк Розгорнути

Один зі співавторів постанови нардеп Ярослав Железняк ("Голос") закликав уряд де перетворювати державу на джерело стресу для бізнесу. Ключовими аспектами постанови є положення, згідно з якими:

підприємець сам вирішує працювати чи ні у жовту тривогу;

працівник сам вирішує припиняти роботу та йти в укриття чи ні;

єдиним обовʼязком бізнесу є попередження про тривогу.

"Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення", – наголосив Железняк.

Що передувало

4 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1092, яка запроваджувала тримісячний перехідний період для для підприємств, які не мають укриттів. Їм дозволили продовжувати діяльність у звичайному режимі до 4 грудня, одночасно готуючись до виконання нових вимог безпеки, але пізніше цей термін продовжили.

Насамперед підприємства мали визначити, де саме працівники та відвідувачі зможуть перебувати під час небезпеки. Для цього можуть використовуватися вже наявні захисні споруди або спеціально облаштовані приміщення. Згідно з урядовими правилами, для забезпечення захисту людей можуть використовуватися:

захисні споруди цивільного захисту;

постійні або тимчасові укриття;

споруди подвійного призначення;

спеціально облаштовані безпечні простори всередині будівель.

Серед ключових нововведень – можливість використання так званого безпечного простору. Це найбільш захищена зону всередині будівлі, яку облаштовують для перебування працівників та відвідувачів у разі небезпеки. Відповідно до урядового визначення, такий простір має забезпечувати захист від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запровадили перехідний період для бізнесу зі статусом критичності. Підприємствам дали час до 20 грудня, аби привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації.