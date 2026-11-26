В Україні хочуть заборонити самозаміс вейпів: що зміниться для покупців

В Україні хочуть заборонити продаж і обмежити зберігання компонентів для самостійного виготовлення рідин електронних сигарет, запровадити цілодобове відеоспостереження на виробництвах та підвищити вартість оптової ліцензії з 0,15 до 85 мінімальних зарплат. За порушення передбачені штрафи у розмірі 200% вартості товару та можливе позбавлення ліцензії, зокрема за зберігання компонентів, однак ці норми поки є законодавчими пропозиціями, а не чинними правилами.

Про це йдеться у законопроєкті №16243, який передбачає цілодобове відеоспостереження на виробництвах та податковий контроль. Документ пропонує змінити правила державного регулювання виробництва й обігу підакцизних товарів.

Чому хочуть посилити контроль за ринком електронних сигарет

Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін поширенням нелегальної торгівлі рідинами для електронних сигарет та використанням схем самостійного виготовлення сумішей. За їхньою аргументацією, після запровадження обмежень на ароматизовані рідини частина продавців почала обходити вимоги, пропонуючи покупцям окремі компоненти, які можна змішати самостійно.

Йдеться про так званий самозаміс, коли замість готової рідини для електронної сигарети продають окремі складники – нікотин, харчові ароматизатори, пропіленгліколь і гліцерин. Покупець може придбати їх окремо або в наборах, після чого самостійно виготовити суміш.

У пояснювальній записці до законопроєкту автори наводять оцінку Kantar Ukraine, за якою 93,3% ринку електронних сигарет має ознаки нелегальності. Також у документі зазначається прогноз можливих втрат державного бюджету у 2026 році на рівні 18 млрд грн, з яких 12,6 млрд грн, за оцінками авторів, припадають на несплачений акциз.

Саме ці аргументи використовують для обґрунтування необхідності жорсткішого регулювання. Законодавці пропонують посилити контроль не лише за готовою продукцією, а й за її виробництвом, компонентами, місцями зберігання та діяльністю суб'єктів господарювання, які працюють на цьому ринку.

Водночас, законопроєкт передбачає, що нові обмеження можуть поширюватися на бізнес навіть у випадках, коли йдеться не про безпосередній продаж готових електронних сигарет або рідин, а про зберігання окремих складників.

На виробництвах хочуть встановити цілодобове відеоспостереження

Однією з ключових новацій законопроєкту є посилення контролю за підприємствами, які виготовляють рідини для електронних сигарет. Для них пропонують запровадити обов'язкове цілодобове відеоспостереження, причому вимоги можуть стосуватися не лише безпосередньо виробничих приміщень, а й місць зберігання продукції за межами підприємства.

Виробники повинні будуть передавати Державній податковій службі схеми розміщення камер, це має забезпечити можливість контролю за виробничими процесами та переміщенням товару. Крім відеоспостереження, законопроєкт передбачає облаштування на підприємствах спеціальних контрольних постів податкового органу. Представники ДПС зможуть контролювати виробництво, облік сировини, обсяги виготовленої продукції, її зберігання та відпуск.

Також передбачено контроль документів, що стосуються ввезення та вивезення рідин для електронних сигарет. Таким чином, запропоновані зміни мають охопити фактично весь процес обігу продукції – від надходження компонентів і виробництва до зберігання та реалізації.

Окремо прописані вимоги на випадок несправності системи відеоспостереження. Якщо обладнання вийде з ладу, переміщення рідин на підприємство та з нього, а також із відповідних місць зберігання пропонують заборонити до відновлення роботи камер.

Відновлення ввезення та вивезення продукції в такому випадку має відбуватися в присутності представника податкової служби. Тобто несправність відеосистеми може фактично призвести до тимчасового блокування операцій із продукцією.

За відсутність необхідного обладнання або його неповну комплектацію законопроєктом пропонується встановити штраф у розмірі 150 мінімальних зарплат. Така ж санкція передбачена за ненадання відеозаписів податковій або надання їх не в повному обсязі – за кожен окремий випадок.

Магазини можуть втратити ліцензії через зберігання компонентів для самозамісу

Найбільш жорсткі зміни пропонують запровадити щодо обігу компонентів, які можуть використовуватися для самостійного виготовлення рідин. Законопроєкт передбачає обмеження на оптовий та роздрібний продаж нікотину, харчових ароматизаторів, пропіленгліколю та гліцерину. Для оптової торгівлі пропонується заборонити продавати ці компоненти окремо або в наборах суб'єктам, які мають ліцензію на виробництво чи оптову торгівлю рідинами для електронних сигарет.

Для роздрібних продавців передбачено окремі обмеження. Ліцензіатам, які продають рідини для електронних сигарет, пропонують заборонити реалізовувати перелічені компоненти. Причому норма може поширюватися не лише на сам магазин із відповідною ліцензією, а й на інших підприємців, які працюють "в одному місці роздрібної торгівлі".

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 200% вартості товару, але не менше трьох мінімальних зарплат. Проте фінансовими санкціями відповідальність не обмежується. Законопроєкт передбачає можливість припинення ліцензії за зберігання та/або реалізацію відповідних компонентів для оптових продавців і роздрібних ліцензіатів.

Для виробників у порівняльній таблиці документа окремо передбачено припинення ліцензії за реалізацію таких товарів. Таким чином, для магазинів і оптових компаній ризик втратити право на роботу може виникнути навіть у разі виявлення компонентів, які вони зберігають, а не лише за доведеного факту продажу.

Оптову ліцензію хочуть зробити дорожчою у сотні разів

Ще одна пропозиція стосується вартості ліцензії на оптову торгівлю рідинами для електронних сигарет. Законопроєкт передбачає суттєве збільшення платежу – з нинішніх 0,15 мінімальної зарплати до 85 мінімальних зарплат, установлених станом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, вартість ліцензії може зрости приблизно у 566,7 раза. Автори ініціативи пропонують наблизити її до вартості ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами. Для бізнесу це означатиме суттєве збільшення витрат на легальну діяльність. Особливо відчутними зміни можуть стати для невеликих компаній, які працюють на ринку оптової торгівлі рідинами та мають обмежені фінансові ресурси.

У пояснювальній записці законопроєкту автори обґрунтовують необхідність змін масштабами нелегального ринку, втратами бюджету та поширенням схем, які дають змогу обходити чинні обмеження. Суть аргументації авторів полягає в тому, що обмеження продажу готової продукції, на їхню думку, не забезпечили достатнього контролю, оскільки продавці можуть пропонувати компоненти окремо, фактично залишаючи покупцеві можливість самостійно виготовляти рідини.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, З 1 січня 2027 року онлайн-продаж алкоголю, пива, сигарет та електронних сигарет в Україні здійснюватиметься за новими правилами – продавцям знадобляться ліцензії, реєстрація вебресурсів і двоетапна перевірка віку покупців. Сайти та мобільні застосунки, які не виконуватимуть вимоги законодавства, можуть потрапити під обмеження доступу, зокрема через неповідомлення ДПС про свої вебресурси у встановлений строк.