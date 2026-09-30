McDonald's звернувся до клієнтів в Україні: про які зміни в меню попередили

Обстріл складів з продукцією компанії McDonald's позначився на роботі мережі закладів швидкого харчування в Україні. Через дефіцит інгредієнтів ресторани тимчасово працюватимуть за скороченим меню.

Про це повідомили в Instagram компанії 30 вересня. "Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах "МакДональдз" в Україні", – йдеться в повідомленні.

Доступність певних позицій клієнтам мережі радять у мобільному застосунку McDonald's, а також в застосунках сервісів, що доставляють страви з цих ресторанів або ж безпосередньо в самих закладах.

Нове меню в McDonald's Джерело: instagram.com/mcdonaldsukraine

Які бургери доступні

Користувачі соціальних мереж, зокрема у Threads, вже звернули увагу, що з продажу в McDonald's зникли багато популярних позицій – як популярні бургери, так і рибні позиції та тости. Інформацію про відсутність низки страв також підтверджують дані у мобільному застосунку мережі.

Щонайменше в Черкасах та Києві можна замовити лише такі бургери:

МакКріспі Кремі Барбекю (175,00 грн).

(175,00 грн). МакКріспі Кремі Барбекю Делюкс (212,00 грн).

(212,00 грн). Біг Мак (152,00 грн).

(152,00 грн). МакЧікен (130,00 грн).

Доступні бургери в Києві Джерело: threads.com/@ykshvx

Доступні бургери в Черкасах Джерело: threads.com/@typical_cherkassy

Яких позицій наразі немає в наявності

OBOZ.UA перевірив, які бургери можна замовити на лівому березі Києва. Виявилося, що низка страв також недоступна, зокрема:

Дабл Роял Чізбургер;

Чізбургер з беконом;

Біг Тейсті Сингл;

Дабл Біг Тейсті;

Тейсті Джуніор;

Філе-о-Фіш;

Філе-о-Фіш Делюкс;

Тост із сиром.

Які позиції недоступні в McDonald's Джерело: mcdonalds.com

Що передувало

25 вересня російські окупанти здійснили дронову атаку на Київську область, унаслідок якої було знищено складські приміщення логістичного партнера McDonald's. Про атаку на об'єкт з продуктами харчування також повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що ворог спрямовує "ударний дрон проти звичайних продуктів".

У компанії McDonald's підтвердили факт удару та зазначили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Наразі мережа продовжує оцінювати вплив втрати складських запасів на свої операційні процеси та працює над стабілізацією постачання інгредієнтів.

Українців попередили, що на тлі цих подій меню може відрізнятися залежно від конкретного ресторану. Зазначається, що це пов’язано із можливостями забезпечити їх стабільними поставками.

Актуальне меню конкретного ресторану можна перевірити у застосунку McDonald's або в сервісах партнерів із доставки. Також інформацію про доступні позиції можна отримати безпосередньо в ресторані.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні запровадили нову систему повітряних тривог, за якою жовтий рівень означає дронову загрозу, а червоний – ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, однак McDonald's поки не змінює правила роботи. Компанія заявила, що під час жовтого рівня ресторани наразі також не працюватимуть, адже мережа ще аналізує нову систему та можливість безпечно обслуговувати клієнтів.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!