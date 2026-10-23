Уряд визначився з новими жорсткими правилами бронювання: вони зміняться вже з 1 грудня

Уряд України фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Зокрема, 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики. Водночас Кабмін готує механізм, який дозволить компаніям повністю бронювати персонал, якщо вони регулярно добровільно залучатимуть частину працівників до військової служби.

Затвердити нові правила планують до 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення", – заявив він.

Бронювання від мобілізації по-новому: головне, що потрібно знати

100% бронювання більше не буде автоматичним . Це стосуватиметься навіть підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики.

. Це стосуватиметься навіть підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики. Посилять відповідальність за ухилення від служби . Міноборони працюватиме над відповідними змінами.

. Міноборони працюватиме над відповідними змінами. Для критично важливих підприємств переглянуть критерії . Галузеві й регіональні вимоги оновлять, а саму критичність відокремлять від економічних показників компанії.

. Галузеві й регіональні вимоги оновлять, а саму критичність відокремлять від економічних показників компанії. Критичні сфери збережуть особливий статус. Йдеться, зокрема, про ОПК, енергетику, зв’язок, логістику та житлово-комунальне господарство.

Для повного бронювання можна буде звернутися окремо . Якщо підприємству потрібно забронювати понад встановлений рівень працівників для безперебійної роботи, воно зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

. Якщо підприємству потрібно забронювати понад встановлений рівень працівників для безперебійної роботи, воно зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру. Готують механізм 100% бронювання в обмін на залучення працівників до служби. Підприємство зможе повністю бронювати персонал, якщо регулярно добровільно залучатиме частину працівників до військової служби.

Для тих, хто добровільно йде служити, обіцяють гарантії . За працівником мають зберігатися робоче місце та зарплата, а строк служби має бути визначений заздалегідь.

. За працівником мають зберігатися робоче місце та зарплата, а строк служби має бути визначений заздалегідь. Новий механізм ще розробляють. Міноборони та Мінекономіки мають узгодити його умови разом із бізнесом. Цільовий термін затвердження – до 1 грудня 2026 року.

Деталі змін

Насамперед уряд планує переглянути критерії критичності підприємств і відокремити цей статус від економічних показників. Галузеві та регіональні критерії оновлять і перевірять на можливі зловживання.

Зокрема, за словами Корецького, уряд виявляв випадки, коли компанії створювали спеціально, щоб отримати бронювання. Перегляд критеріїв має допомогти обмежити такі практики.

Для сфер, які безпосередньо підтримують оборону та економіку, базовий підхід до визначення критичності залишиться незмінним. Ідеться, зокрема, про ОПК, енергетику, зв'язок, логістику й житлово-комунальне господарство.

Друга зміна стосується максимальної кількості заброньованих працівників. Навіть підприємства енергетики та оборонної промисловості більше не матимуть безумовного права бронювати весь персонал.

Якщо компанії потрібно зберегти більше працівників для безперебійної роботи, вона зможе звернутися з обґрунтуванням до Координаційного центру. Очікується, що до його складу мають увійти представники Мінекономіки, Міноборони, Генштабу, Нацполіції, Пенсійного фонду, Держпраці, а також СБУ, ГУР та Служби зовнішньої розвідки.

Ще один напрям змін – посилення відповідальності за ухилення від військової служби. Прем'єр зазначив, що правила мають бути однаковими для всіх, однак не уточнив, яким саме буде покарання.

100% бронювання в обмін на службу

Окремий механізм, який розробляє уряд, дасть підприємствам змогу бронювати всіх працівників, якщо вони регулярно й добровільно залучатимуть частину персоналу до військової служби.

Умови механізму ще мають спільно розробити Міністерство оборони, Міністерство економіки та представники бізнесу. Прем'єр наголосив: людина повинна заздалегідь знати, на який термін іде служити, а за нею мають зберігатися робоче місце та зарплата.

Уряд планує затвердити цей механізм також механізм до 1 грудня 2026 року. Наразі ще немає конкретних умов його застосування, зокрема невідомо, яка частка працівників має долучитися до служби.

Корецький також наголосив: ухвалені рішення не означають, що мобілізацію посилять уже наступного дня. За словами глави уряду, зміни мають упорядкувати бронювання, усунути зловживання та встановити "зрозумілі правила" для бізнесу й військовозобов'язаних.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше НАЗК виявило корупціогенні фактори в проєкті правил бронювання, розробленому Мінекономіки. Вони стосуються зменшення кількості працівників, яких можна забронювати, відсутності чітких строків і підстав для відмови в наданні підприємствам статусу критично важливих, а також можливості позбавляти їх цього статусу на розсуд чиновників.