"Укрзалізниця" змінила правила поїздок у двох областях: як тепер доставлятимуть пасажирів

З 1 жовтня на визначених прифронтових напрямках до Сум та Лозової запускають схему "поїзд + автобус", якщо через загрозу поїзд не зможе доїхати до кінцевого пункту або вирушити звідти, пасажирів довезуть автобусами. Окремо платити за таку пересадку не потрібно, вартість повного квитка не змінюється, а рух автобусів і поїздів синхронізують, щоб у разі затримок вони чекали один на одного.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Микола Калашник. Пілотний проєкт отримав назву "УЗ довезе", він передбачає комбіноване сполучення і має дозволити не припиняти пасажирські перевезення.

Що зміниться з 1 жовтня

Головна мета нової системи – зберегти транспортне сполучення з прифронтовими громадами навіть у випадках, коли рух залізницею на окремій ділянці тимчасово стає небезпечним. Проєкт запускають "Укрзалізниця" спільно з обласними військовими адміністраціями. На першому етапі він працюватиме на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової.

Фактично автобуси виконуватимуть роль резервного транспорту на тих відрізках маршруту, які поїзд через загрозу не зможе безпечно подолати. Тобто повністю скасовувати поїздку через тимчасове обмеження руху на окремій ділянці не доведеться. Пасажир зможе продовжити маршрут іншим транспортом.

Як працюватиме схема "поїзд + автобус"

Механізм передбачає кілька можливих сценаріїв залежно від ситуації. Якщо поїзд прямує до Сум або Лозової, але через безпекові обмеження не зможе дістатися кінцевого пункту, на безпечнішій ділянці пасажирів пересадять на автобуси та довезуть далі.

Система працюватиме і у зворотному напрямку. Якщо через загрозу поїзд не зможе вирушити безпосередньо із визначеного міста, пасажирів автобусами доставлять до місця, звідки залізничний рух можливий. Таким чином, йдеться не про повну заміну залізничного сполучення автобусним, а про страхувальний механізм на випадок зміни безпекової ситуації.

Одна з головних проблем під час комбінованих маршрутів – ризик не встигнути на пересадку через затримку першого виду транспорту. У новому проєкті обіцяють врахувати цю проблему. Рух автобусів та поїздів буде узгоджений між собою.

Якщо через обставини один із видів транспорту затримається, автобус або поїзд чекатиме на пасажирів. Тобто людині не доведеться самостійно вирішувати проблему пропущеної пересадки.

Як вирішуватимуть, чи може їхати поїзд

Рішення про використання автобусної частини маршруту залежатиме від поточної безпекової ситуації. За загрозами стежитимуть моніторингові центри "Укрзалізниці". Саме це дозволить оперативно змінювати логістику у випадку, якщо продовжувати рух залізницею на певній ділянці буде небезпечно.

Отже, пасажирам не потрібно самостійно визначати, чи курсуватиме поїзд до кінцевої станції, та заздалегідь шукати альтернативний транспорт. Якщо ситуація дозволятиме, маршрут проходитиме залізницею у звичайному режимі. Якщо ж виникнуть загрози, має бути задіяна резервна схема з автобусами.

Окремо пасажирам не потрібно купувати автобусний квиток для такої пересадки. Квитки з можливістю пересадки на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні у застосунку "Укрзалізниці".

При цьому перевізник наголошує, що запровадження комбінованого маршруту не повинно призвести до подорожчання поїздки, вартість повного квитка не змінюється. Не змінюється і доступність квитка, пасажир, як і раніше, оформлює свою поїздку через систему, а організацією резервного автобусного перевезення у разі необхідності займається перевізник.

Сумщина та Харківщина залишаються регіонами, де безпекова ситуація безпосередньо впливає на роботу транспорту. Водночас повністю припиняти сполучення з прифронтовими громадами означало б створити додаткові проблеми для місцевих жителів.

"Для жителів прифронтових громад транспортний зв'язок – це можливість дістатися додому, до рідних чи виїхати до безпечніших регіонів. Працюємо, щоб зберігати ці можливості з урахуванням безпекової ситуації", – зазначили під час презентації проєкту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 15 вересня "Укрзалізниця" перевела приміські поїзди на шестизонову систему тарифів, від 30 грн за поїздки до 50 км до 150 грн за відстані понад 250 км. Нова модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень і допомогти зберегти діючі маршрути та зупинки, а першими на неї переходять Київська, Чернігівська та Житомирська області.