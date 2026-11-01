"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких потягів після обстрілів Росією Дніпра та Харкова

Після російських обстрілів рух пасажирських потягів до та з Дніпра й Харкова зберігається. Там, де це можливо, працюють прямі рейси; також організовано пересадки і довезення людей електричками.

Про ситуацію ввечері 31 жовтня в ефірі "Єдиних новин" розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Детальні дані щодо конкретного рейсу варто шукати в застосунку й на офіційних ресурсах УЗ.

Як залізничники організували пасажирські перевезення

Перцовський зазначив, що Дніпро й Харків – це два вокзали та два залізничні вузли, які зазнали ворожих атак в останні дні. "В обох випадках рух зберігається", – наголосив він.

"Зараз дні, коли після шкільних канікул багато дитячих груп повертаються. Тому нам принципово повернути всіх, хто залізницею поїхав до Карпат, до Львова, до Києва, до інших міст. Із цих міст вирушають потяги", – сказав голова правління УЗ.

Що стосується львівського напрямку, то "Укрзалізниця" передбачила кілька пересадкових сполучень, "щоб люди не чекали занадто довго".

"Їх підбирають дизель-потяги, електрички на відповідних станціях. Усі вони отримали Push-повідомлення, а також інформація є на всіх наших офіційних ресурсах", – зауважив Перцовський.

Він повідомив, що компанія буквально кілька днів тому прийняла із заводу нові вагони. Станом на 31 жовтня вони вже були задіяні на рейсах у сторону Дніпра. "Будуть так само задіяні наші регіональні потяги, щоб підвозити пасажирів. На кількох напрямках буде одна чи дві пересадки", – попередив Перцовський.

Залізничники намагаються максимально допомогти людям. "На вокзалах, де будуть пересадки, задіяно багато додаткових співробітників, які допоможуть і з речами, і всім пасажирам, які того потребують", – запевнив голова правління.

Окрім того, з УЗ співпрацює некомерційна організація World Central Kitchen. "Тому обов'язково всіх нагодуємо, надамо воду, надамо снеки для того, щоб люди мали відповідну підтримку", – сказав представник "Укрзалізниці".

"Потяги із Дніпра й Харкова теж будуть відправлятися. Деякі напряму, деякі матимуть пересадки... За кожним напрямком змоделювати й організували оптимальний маршрут, щоб години затримки були найменшими", – додав він.

Як писав OBOZ.UA:

– "Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та були поранені цивільні пасажири. У компанії заявили, що перед атакою на вокзалі та станції оголошували повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки розпочали евакуаційні заходи.

– Платформу Дніпровського вокзалу загарбники атакували 29 жовтня. Там перебували люди та потяг № 866 Дніпро – Запоріжжя. Відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.