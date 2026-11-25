"Укрзалізниця" запустила новий швидкісний поїзд за популярним маршрутом: скільки коштують квитки

"Укрзалізниця" (УЗ) запускає новий Інтерсіті №777/778 "Потяг Мрій" між Києвом та Львовом, який долатиме маршрут за 5 годин 58 хвилин без проміжних зупинок. Перший рейс відбудеться 4 грудня, а квитки коштують 584 грн у 2 класі, 1234 грн у 1 класі та 1860 грн за новий формат "Комфорт".

Про це офіційно повідомили в пресслужбі УЗ. Він курсуватиме за маршрутом, який є одним із найпопулярніших серед українців, а графік передбачає як ранкове сполучення зі Львова до столиці, так і вечірній рейс із Києва.

УЗ запустила новий поїзд. Джерело: УЗ

Яким буде графік нового поїзда

Новий Інтерсіті №777/778 "Потяг Мрій" курсуватиме без зупинок на проміжних станціях. Завдяки цьому пасажири зможуть дістатися між Києвом та Львовом за 5 годин 58 хвилин. Зі Львова поїзд вирушатиме о 6:18 ранку та прибуватиме до Києва о 12:30.

Такий графік дасть змогу пасажирам приїхати до столиці ще до обіду, що може бути зручно для тих, хто планує робочі зустрічі, справи або короткі поїздки на день. У зворотному напрямку, з Києва до Львова, поїзд відправлятиметься о 17:00. Прибуття заплановане на 22:58.

Як виглядає схема розсадки поїзда. Джерело: УЗ

Київ – Львів

відправлення – 17:00;

прибуття – 22:58;

час у дорозі – 5 год 58 хв.

Львів – Київ

відправлення – 6:18;

прибуття – 12:30;

без проміжних зупинок.

Скільки коштують квитки на новий поїзд Київ – Львів

Для пасажирів передбачили два класи обслуговування. Вартість квитків залежить від обраного класу, а різниця між ними суттєва. За даними з системи продажу квитків, квиток у 2 клас коштує 584 грн, тоді як поїздка у 1 класі обійдеться у 1234 грн.

У першому класі передбачено 23 місця, у другому – значно більше, тому саме дешевший варіант може бути доступнішим для більшості пасажирів.

Скільки коштують квитки в новий поїзд. Джерело: УЗ

Водночас, у системі також відображається інший варіант 1 класу за ціною 1860 грн. Його, як пояснюють у повідомленні про запуск, позиціонують як новий формат "Комфорт". Пасажирам радять оновити застосунок Укрзалізниці, щоб побачити актуальну схему вагонів та доступні місця.

1 клас – 1 234 грн (23 місця за схемою вагона);

2 клас – 584 грн (192 місця за схемою вагона);

"Комфорт" – 1 860 грн (окремий дорожчий варіант 1 класу).

Перший рейс нового Інтерсіті №777/778 запланований на 4 грудня. Квитки вже надійшли у продаж, тож пасажири можуть заздалегідь обирати місця на потрібний напрямок.

Укрзалізниця також рекомендує оновити мобільний застосунок, щоб відображалася нова схема поїзда. Зазначається, що це важливо, зокрема, для пасажирів, які хочуть обрати місце у вагоні та скористатися новим форматом обслуговування "Комфорт".

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, жителі Житомира та Луцька зможуть без пересадок їздити до Польщі залізницею. З 20 листопада почне курсувати міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який уперше з'єднає ці обласні центри з польським містом. Звідти пасажири зможуть пересісти на потяги до Варшави, Любліна та Познані.