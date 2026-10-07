"Укрзалізниця" скасовує два потяги через погіршення безпекової ситуації: коли припинять курсувати

" Укрзалізниця" планує з 20 жовтня припинити курсування двох поїздів – № 31/32 Запоріжжя – Перемишль та № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів. Рішення пов’язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у відповіді на запитання користувача Threads Євгенія Malderskally. Він поцікавився, чому з 20 жовтня ще немає квитків до Львова, а також чи справді планують скасувати поїзди № 79/80 та № 31/32.

У компанії підтвердили, що з цієї дати їхнє курсування планують припинити.

З 20 жовтня курсування планують припинити. Джерело: threads.com/@ukrainianrailways

В "Укрзалізниці" пояснили, що рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. За словами компанії, це призвело до значного зниження пасажиропотоку на відповідних напрямках.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку, з 20 жовтня планується припинення курсування поїздів № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та № 31/32 Запоріжжя – Перемишль", – йдеться у відповіді перевізника.

Альтернативні маршрути

Для пасажирів поїзда № 79/80 "Укрзалізниця" назвала інші рейси до Львова. Йдеться про поїзди № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Для поїзда № 31/32 Запоріжжя – Перемишль компанія пропонує скористатися варіантами поїздки з пересадкою у Львові або Києві. Коли саме відновлять курсування скасованих рейсів, у відповіді "Укрзалізниці" не зазначається.

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