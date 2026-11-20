"Укрпошта" почне доставляти посилки за 1 гривню: хто отримає знижку

Українські ветерани і ветеранки отримають додаткові пільги під час обслуговування на "Укрпошті". Вони зможуть відправляти посилки з та до прифронтових регіонів за 1 гривню, а також отримають суттєві знижки на відправлення по Україні та за кордон.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він зазначив, що особливі умови пропонують в рамках програми "Захист+", яка дозволяє ветеранам та учасники бойових дій економити на поштових послугах і ліках.

Які пільги отримають ветерани на "Укрпошті"

Доставку по Україні – -25% (три промокоди на місяць)

Міжнародні відправлення – -25% (три на місяць).

Відправлення посилки до або з прифронтових областей (Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська) за тарифом "Пріоритетний" – 1 гривня (за умови оформлення онлайн, у відділенні – 6 грн).

Купівля ліків та товарів для здоровʼя в Укрпошта.Аптека – -35% (тільки при купівлі онлайн і не більше трьох на місяць).

Як скористатися?

Авторизуйтесь у застосунку "Захист+".

Згенеруйте штрихкод.

Покажіть його оператору у відділенні "Укрпошти".

Поштові відділення масово закриваются

Безпекові обставини, пов'язані з наслідками війни, суттєво впливають на роботу "Укрпошти" – через це компанія змушена змінювати організацію роботи, зокрема у прифронтових регіонах та на територіях, де існує загроза обстрілів. Так, від початку 2022 року до 1 липня 2026 року через безпекові чинники припинили роботу або змінили режим обслуговування 1070 поштових об'єктів.

Війна справді може бути об'єктивною причиною зміни роботи поштової мережі. Однак омбудсман Дмитро Лубінець наголошує, що важливо не лише пояснити, чому певне відділення більше не працює, а й визначити, як після цього люди отримуватимуть необхідні послуги.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення, тоді як стандартний безкоштовний термін зберігання залишається на рівні 7 днів у містах та 14 днів у селах.