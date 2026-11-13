"Укрпошта" не змогла, а власники "Нової пошти" купують банк: НБУ погодив велику угоду

Поки "Укрпошта" після кількох невдалих спроб досі намагається створити власний банк і навіть оголосила тендер на банківське програмне забезпечення за 325,5 млн грн, власники "Нової пошти" вже отримали важливе погодження від Національного банку (НБУ). Регулятор дозволив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову придбати 100% українського БТА Банку через структури групи Nova. Безпосереднім покупцем стане компанія "НоваПей Інвест".

Про це повідомив Нацбанк 13 листопада. Зазначається, що відповідне рішення правління НБУ ухвалило 12 листопада після аналізу документів заявників. Наразі власником 100% статутного капіталу БТА Банку є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішев.

Саме погодження НБУ ще не означає, що всі процедури купівлі завершені або клієнти вже можуть користуватися новими банківськими послугами. Про терміни запуску майбутнього банку наразі не повідомлялося.

Який банк купують власники "Нової пошти"

НБУ погодив Поперешнюку та Климову спільне набуття опосередкованої істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі БТА Банку. Пряму участь у такому самому обсязі отримає ТОВ "НоваПей Інвест" – компанія групи Nova.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року БТА Банк посідав останнє, 59-те місце серед українських банків за розміром активів. Вони становили 338,49 млн грн. За січень-серпень установа отримала 1 млн грн прибутку.

Група Nova цікавиться банківським бізнесом не вперше. Про намір придбати фінансову установу співвласник групи Вячеслав Климов публічно говорив ще в березні 2026 року. У червні Nova та БТА Банк підписали меморандум про майбутнє придбання установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

е окремий тип фінансових установ з обмеженою банківською ліцензією, який має забезпечувати доступ до базових банківських послуг там, де звичайні банки не можуть повноцінно працювати. Зокрема, йдеться про прифронтові та деокуповані території, де через безпекові ризики немає банківських відділень або нестабільно працюють дистанційні сервіси через перебої зі зв'язком.

Як "Укрпошта" намагалася отримати власний банк

Історія державного поштового оператора значно довша. "Укрпошта" щонайменше з 2020 року намагається отримати можливість надавати банківські послуги через свою мережу відділень. Однак кілька спроб отримати готову банківську ліцензію завершилися невдало.

Першою гучною спробою стала купівля Альпарі Банку. Наприкінці 2021 року "Укрпошта" домовилася про придбання установи за 260 млн грн. Антимонопольний комітет погодив операцію, але Національний банк 29 травня 2023 року повернув документи без погодження через недоліки, які поштовий оператор і Міністерство інфраструктури не усунули. У 2024 році Альпарі Банк узагалі припинив банківську діяльність і втратив ліцензію.

Також "Укрпошта" розглядала можливість отримати банк "Січ", який НБУ визнав неплатоспроможним у серпні 2022 року. Проте поштовий оператор відмовився продовжувати процедуру попередньої кваліфікації.

Наступною спробою став Перший інвестиційний банк (PINbank). У січні 2025 року уряд ухвалив рішення передати його акції Міністерству розвитку громад і територій із подальшою передачею "Укрпошті". Однак 19 лютого 2026 року НБУ визнав установу неплатоспроможною. У квітні Фонд гарантування вкладів продав 100% акцій банку литовській фінтех-компанії UAB ZEN.COM за 175 млн грн. У червні PINbank відновив повноцінну роботу вже під управлінням нового власника.

Утім, після невдачі з PINbank державний поштовий оператор не відмовився від задуму. У лютому 2026 року гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомляв, що розглядаються два варіанти: отримати інший чинний банк або домогтися власної банківської ліцензії.

6 листопада 2026 року "Укрпошта" вже оголосила тендер на закупівлю банківського програмного забезпечення з очікуваною вартістю 325,5 млн грн без ПДВ. Спочатку систему планують використовувати для фінансової компанії, а згодом адаптувати для роботи банку. Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 листопада.

Втім, сама закупівля програмного забезпечення не дає права на банківську діяльність. Для запуску установи "Укрпошті" ще потрібно отримати відповідну обмежену ліцензію НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Нова пошта" створила власну ППО. Також компанія сформувала власні пожежні підрозділи.