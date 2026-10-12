"Укрнафта" та "Укргідроенерго" масштабуватимуть успішні рішення захисту енергетичної інфраструктури

В умовах, коли Росія продовжує бити по енергетичних об’єктах – а "Укрнафта" це відчуває на собі регулярно, як на виробничій інфраструктурі, так і в мережі АЗК, особливо важливо ділитися досвідом з колегами з енергетичних компаній.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура разом із колегами відвідали один з об’єктів "Укргідроенерго" та обговорили практичні рішення щодо захисту інфраструктури і відновлення після атак.

"У "Укргідроенерго" є свій досвід. У нас – свій. І якщо певне рішення вже спрацювало в реальних умовах, його треба швидко передавати далі й застосовувати там, де воно може бути корисним", – зазначив Богдан Кукура.

На думку голови правління "Укрнафти", те, що вже показало результат на одному об’єкті, має швидко масштабуватися на інші.

Компанія працює далі над захистом людей і енергетичної інфраструктури.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.