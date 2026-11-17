Українцям змінили рух поїздів за кордон: як тепер курсуватимуть і що потрібно знати

17 та 18 листопада 2026 року два угорські поїзди за маршрутом "Будапешт – Мукачево" курсуватимуть лише до Чопа через безпекові ризики після російської атаки на Закарпаття. Далі пасажири зможуть дістатися до Мукачева приміськими поїздами "Укрзалізниці" (УЗ), тоді як нічний поїзд Будапешт – Мукачево – Київ продовжить рух за звичним маршрутом.

Про це повідомили в прес-службі УЗ. Обмеження запровадили після ранкової атаки російських безпілотників на Закарпаття. Один із дронів влучив у промислові приміщення в передмісті Мукачева.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Водночас угорська сторона вирішила тимчасово змінити рух поїздів із міркувань безпеки.

Як курсуватимуть поїзди "Будапешт – Мукачево"

Угорський перевізник MÁV тимчасово скоротив маршрут двох пар поїздів, які з'єднують Будапешт із Мукачевом європейською колією. Замість кінцевої станції Мукачево вони прибуватимуть до Чопа. Таке рішення діятиме протягом двох днів – 17 та 18 листопада. Пасажирам, які планували доїхати з Угорщини безпосередньо до Мукачева, доведеться зробити пересадку.

Щоб зберегти сполучення між містами, "Укрзалізниця" організує пересадку на приміські поїзди широкої колії. Вони перевозитимуть пасажирів між Чопом і Мукачевом в обох напрямках. Таким чином, схема поїздки тимчасово зміниться:

поїзди MÁV із Будапешта прямуватимуть до станції Чоп;

у Чопі пасажири зможуть пересісти на приміські поїзди "Укрзалізниці";

далі вони діставатимуться до Мукачева;

у зворотному напрямку пересадкове сполучення працюватиме аналогічно.

Тобто повністю залізничне сполучення між Угорщиною та Мукачевом не припиняється, однак на два дні пасажирам доведеться враховувати додаткову пересадку. Інформацію про конкретний час відправлення приміських поїздів варто перевіряти перед поїздкою в офіційних каналах перевізника.

Чому Угорщина обмежила рух поїздів до Мукачева

Причиною тимчасових змін стала російська атака на Закарпаття. Вранці, 17 листопада російські безпілотники атакували регіон, один із них влучив у промислові приміщення в передмісті Мукачева. За попередніми даними, внаслідок удару обійшлося без загиблих і постраждалих.

Водночас ситуація поблизу залізничної станції викликала занепокоєння угорської сторони. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що через небезпеку було ухвалено рішення на два дні призупинити рух поїздів до Мукачева. За його словами, російський безпілотник впав неподалік залізничної станції.

"Сьогодні на Закарпатті, за 300 метрів від залізничної станції Мукачеве, впав російський безпілотник. Угорському екіпажу поїзда, що прибував з Угорщини, було наказано евакуюватися", – повідомив Мадяр.

Чи зміниться маршрут поїзда Будапешт – Мукачево – Київ

Пасажирам важливо врахувати, що обмеження не поширюються на всі поїзди, які сполучають Угорщину та Україну. Нічний поїзд за маршрутом "Будапешт – Мукачево – Київ", який формує АТ "Укрзалізниця", продовжить курсувати у звичному режимі.

Він не змінюватиме маршрут через тимчасові обмеження, запроваджені угорським перевізником для двох пар власних поїздів. Тимчасове обмеження запроваджене на два дні – 17 та 18 листопада. Водночас остаточне відновлення руху поїздів MÁV безпосередньо до Мукачева залежатиме від подальшої оцінки безпекової ситуації.

"Укрзалізниця" повідомила, що з угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху до Мукачева найближчими днями. До ухвалення відповідного рішення пасажирам забезпечуватимуть пересадкове сполучення через Чоп.

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