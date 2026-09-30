Українцям стали платити менше: як змінилася зарплата та хто заробляє найбільше

Середня зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн, або близько 24 557 грн після ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та військового збору: за місяць вона зменшилася на 1,1%, але за рік зросла на 23,1%. Найбільше в середньому платили у сфері інформації та телекомунікацій – 79 170 грн, найменше в освіті – 19 109 грн, тоді як борги із зарплат станом на 1 вересня сягнули 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики. Статистика також показує, що протягом місяця зарплати скоротилися у більшості видів економічної діяльності, причому найбільше падіння зафіксували в охороні здоров'я та соціальній допомозі.

Скільки українці в середньом... Джерело: Державна служба статистики Розгорнути

Скільки українці в середньому отримують на руки

Нарахована середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні становила 31 892 грн. Однак, ця сума не дорівнює фактичній виплаті, яку працівник отримує на банківську картку. Із зарплати утримують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Таким чином, із нарахованих 31 892 грн після цих податків залишається близько 24 557 грн. Водночас середня зарплата не означає, що саме стільки отримує більшість працівників. На показник впливають як відносно низькі зарплати в окремих галузях, так і значно вищі доходи в найбільш оплачуваних сферах. Наприклад, різниця між середньою зарплатою в освіті та інформаційно-телекомунікаційній сфері перевищує 60 тис. грн.

Зарплати за місяць скоротилися

Порівняно з липнем 2026 року середня зарплата в Україні зменшилася на 1,1%. Водночас у річному вимірі ситуація інша, проти серпня 2025 року показник збільшився на 23,1%. Зниження за місяць відбулося в більшості видів економічної діяльності. Його масштаби суттєво відрізнялися залежно від сфери.

Найменше – на 0,4% – середня зарплата скоротилася у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Найпомітніше падіння зафіксували в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги – одразу на 6,2% за місяць. Водночас зарплати падали не скрізь. У низці секторів середня оплата праці, навпаки, збільшилася – приріст становив від 0,1% до 4,7%.

До таких напрямів належать будівництво, інформація та телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. Зростання також зафіксовано у державному управлінні й обороні, обов'язковому соціальному страхуванні, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автомобілів і мотоциклів та операціях із нерухомістю.

Де в Україні платять найбільше

Різниця в середніх зарплатах між регіонами залишається значною. Беззаперечним лідером за розміром оплати праці є Київ. У столиці середня нарахована зарплата у серпні становила 48 705 грн. Після утримання ПДФО та військового збору це приблизно 37 503 грн на руки.

Таким чином, середня зарплата у столиці приблизно на 16,8 тис. грн перевищує загальноукраїнський показник. На другому місці за даними Держстату опинилася Луганська область із показником 33 981 грн. Після податків це приблизно 26 165 грн.

Третю позицію посідає Київська область – 32 404 грн нарахованої зарплати, або близько 24 951 грн після податків. Отже, навіть серед трьох регіонів із найвищими показниками Київ суттєво випереджає решту.

Де зарплати найнижчі

На іншому кінці рейтингу перебувають Чернівецька та Кіровоградська області. У Чернівецькій області середня зарплата становила 22 807 грн. Після сплати ПДФО та військового збору працівникові залишається приблизно 17 561 грн.

У Кіровоградській області показник лише трохи вищий – 22 869 грн, або близько 17 609 грн на руки. Таким чином, різниця між середньою зарплатою в Києві та Чернівецькій області сягає майже 26 тис. грн на місяць. Фактично середній столичний показник більш ніж удвічі перевищує показник регіону з найнижчою зарплатою.

Ще більший розрив видно, якщо порівнювати не регіони, а види економічної діяльності. Найвищу середню зарплату Держстат зафіксував у сфері інформації та телекомунікацій – 79 170 грн на місяць.

Після утримання 18% ПДФО та 5% військового збору це приблизно 60 961 грн на руки. Найнижчий показник серед наведених Держстатом – в освіті. Середня зарплата працівників цієї сфери становила лише 19 109 грн, тобто приблизно 14 714 грн після податків.

Різниця становить понад 60 тис. грн на місяць. Іншими словами, середня нарахована зарплата у сфері інформації та телекомунікацій більш ніж у чотири рази перевищує показник в освіті. Для порівняння, середній показник по країні – 31 892 грн – приблизно на 12,8 тис. грн вищий за зарплату в освіті, але водночас більш ніж удвічі нижчий за показник інформаційно-телекомунікаційної галузі.

Чому середня зарплата не показує дохід кожного українця

Важливо враховувати, що дані Держстату про середню зарплату не можна сприймати як суму, яку отримує типовий працівник у будь-якому регіоні чи професії. Середній показник формується на основі зарплат штатних працівників підприємств, установ та організацій.

На нього суттєво впливають найбільш високооплачувані галузі та регіони. Саме тому загальноукраїнські 31,9 тис. грн помітно відрізняються від показників багатьох областей. Наприклад, у Чернівецькій та Кіровоградській областях середня зарплата приблизно на 9 тис. грн нижча за середній рівень по країні.

Ще показовіша ситуація за професійними сферами, освітяни в середньому мають нарахування менш як 20 тис. грн, тоді як у найбільш оплачуваній сфері показник наближається до 80 тис. грн. Тому оцінювати власний рівень доходу лише через порівняння із загальною середньою зарплатою не завжди коректно – важливо враховувати регіон, професію та галузь.

Борги із зарплат сягнули 3,8 млрд грн

Разом із даними про середню зарплату Держстат оприлюднив і статистику заборгованості перед працівниками. Станом на 1 вересня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності становила 3,8 млрд грн. Таким чином, одночасно зі зростанням середньої зарплати в річному вимірі частина працівників продовжує стикатися із затримками належних їм виплат.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні роботодавці найчастіше шукають працівників у виробництво, логістику, торгівлю, будівництво та готельно-ресторанну сферу, однак у різних областях попит суттєво відрізняється. Медіанні зарплати продовжують зростати навіть у регіонах, де вакансій стає менше, а в окремих затребуваних сферах працівникам пропонують до 30-40 тис. грн.