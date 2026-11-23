Українцям прогнозують нове зниження цін на пальне: скільки коштуватиме бензин на АЗС

В Україні після дев'яти місяців безперервного подорожчання пальне почало дешевшати, з початку листопада бензин на окремих АЗС скинув у ціні 7-9 грн/л, а дизель – до 10 грн/л. За прогнозами експертів, ціни можуть знизитися ще щонайменше на 5 грн/л, якщо ситуація на світовому ринку залишатиметься стабільною. Наразі вартість бензину на АЗС коливається в межах 83-87,9 грн/л.

Про це розповів експерт ринку нафтопродуктів та директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в коментарі Київ24. За його словами, нинішнє зниження є результатом зміни тенденції на міжнародних ринках, від яких залежить вартість пального в Україні.

Чому в Україні почали дешевшати бензин і дизель

Вартість пального на українських АЗС значною мірою залежить від ситуації на світових ринках. Коли міжнародні ціни на нафту та нафтопродукти зростають, це поступово відображається і на цінниках в Україні. Відповідно, за зворотної тенденції – коли закупівельна вартість знижується – українські мережі також отримують можливість переглядати роздрібні ціни.

За словами Куюна, протягом останніх дев'яти місяців український ринок фактично перебував у періоді безперервного подорожчання пального. Ціни майже не демонстрували зниження, тому нинішня тенденція стала помітною зміною ситуації для автомобілістів.

"Зростають ціни в світі – зростають у нас, падають ціни – падають і у нас. Зараз ми якраз бачимо цей зворотний рух", – пояснив експерт.

Перші зміни вже відображаються на вартості бензину та дизеля в різних мережах АЗС. При цьому масштаби здешевлення відрізняються: одні оператори переглядають цінники більш суттєво, інші знижують їх поступово.

На скільки вже знизили ціни на АЗС

Зниження вартості бензину та дизельного пального розпочалося на початку листопада. За цей час деякі оператори вже суттєво переглянули цінники, причому найбільше здешевлення зафіксували на окремих позиціях бензину та дизеля.

За оцінкою Куюна, на окремих АЗС бензин уже подешевшав приблизно на 7-9 грн за літр. Дизельне пальне в деяких мережах втратило в ціні до 10 грн за літр протягом приблизно трьох тижнів.

Водночас, здешевлення відбувається нерівномірно. На одних заправках ціни вже скоригували суттєво, тоді як на інших зміни поки скромніші. Зокрема, експерт звернув увагу на різницю між операторами, які вже переглянули вартість пального, та мережами, де зниження було менш відчутним.

Компанії закуповують пальне за різними цінами, а поставки відбуваються не миттєво. Тому зміни на міжнародному ринку не завжди одразу відображаються на роздрібних цінниках – певний час мережі продають запаси, придбані раніше за іншою вартістю.

Бензин і дизель можуть подешевшати ще більше

Попри вже зафіксоване зниження, потенціал для подальшого здешевлення на українському ринку залишається. За словами Куюна, нинішня ситуація із закупівельними цінами дає підстави очікувати, що вартість пального на АЗС може знизитися ще щонайменше на 5 грн за літр.

Цей прогноз залежить передусім від того, чи збережеться сприятлива ситуація на світових ринках. Якщо міжнародні ціни не почнуть знову зростати та не буде різких коливань, українські мережі матимуть можливість продовжити перегляд вартості бензину й дизеля в бік зниження.

Експерт зазначає, що позитивні очікування пов'язані також із закупівлями, які мережі здійснюють зараз. Пальне, придбане за нижчими цінами, поступово надходитиме на український ринок, що може створити додаткові передумови для здешевлення.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83-87,9 грн/л. Зокрема:

Скільки коштує бензин на АЗС. Джерело: "Мінфін"

Найвищі ціни встановлені на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор.

Яка вартість палива в Україні. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору у найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею подорожчання основних продуктів харчування.