Українцям оновили умови іпотечного житла: скільки тепер коштуватиме квадратний метр

В Україні оновили граничну вартість квадратного метра житла за державною програмою єОселя. Найвищий ліміт встановили в Києві – 65 200 грн, а найнижчий у Кіровоградській області – 47 414 грн. В інших регіонах показники коливаються від 48 428 грн на Закарпатті до 58 636 грн на Харківщині, а придбати житло можна на 10% дорожче за встановлену межу, якщо покупець самостійно покриє різницю.

Про це повідомляє "Укрфінжитло". Підставою для перерахунку стали нові показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

Їх затвердило Міністерство розвитку громад та територій, розрахувавши станом на 1 жовтня 2026 року. Саме ці цифри використовують для визначення граничної вартості квадратного метра в межах програми єОселя.

Скільки тепер коштує квадратний метр за єОселею

Граничну вартість квадратного метра для програми визначають шляхом множення опосередкованої вартості спорудження житла в конкретному регіоні на два. Тому показники відрізняються залежно від області, враховується затверджена для неї вартість будівництва.

Найвищий ліміт встановили в Києві – 65 200 грн за квадратний метр. Серед областей найбільші показники мають Харківська та Донецька області, де гранична вартість становить 58 636 грн і 58 598 грн відповідно. До регіонів із порівняно високими лімітами також належать Чернігівська область – 55 856 грн, Київська – 55 718 грн, Миколаївська – 55 704 грн та Львівська – 55 484 грн за квадратний метр.

Натомість найнижчі граничні показники встановлені в Кіровоградській області – 47 414 грн. Менше ніж 50 тис. грн за квадратний метр також передбачено для Житомирської області – 49 040 грн, Полтавської – 49 604 грн і Закарпатської – 48 428 грн.

Регіон Гранична вартість 1 м² Київ 65 200 грн Харківська область 58 636 грн Донецька область 58 598 грн Чернігівська область 55 856 грн Київська область 55 718 грн Миколаївська область 55 704 грн Львівська область 55 484 грн Черкаська область 54 948 грн Рівненська область 54 794 грн Дніпропетровська область 54 086 грн Запорізька область 54 032 грн Вінницька область 53 794 грн Хмельницька область 53 690 грн Волинська область 53 626 грн Луганська область 53 516 грн Одеська область 53 446 грн Сумська область 52 336 грн Тернопільська область 52 292 грн Чернівецька область 51 640 грн Херсонська область 50 758 грн Івано-Франківська область 50 166 грн Полтавська область 49 604 грн Житомирська область 49 040 грн Закарпатська область 48 428 грн Кіровоградська область 47 414 грн

Таким чином, різниця між найвищим і найнижчим регіональними лімітами становить 17 786 грн за квадратний метр. Водночас, ці суми є саме граничними показниками для розрахунків у межах програми, а не фіксованими ринковими цінами на квартири.

Чи можна купити квартиру дорожче за встановлений ліміт

Умови єОселі не забороняють придбавати житло, якщо його фактична вартість перевищує встановлену для регіону межу. Проте таке перевищення допускається лише в межах 10%. Обмеження стосується не тільки вартості одного квадратного метра, а й загальної вартості об'єкта нерухомості.

Тобто навіть якщо ціна квадратного метра відповідає дозволеному відхиленню, потрібно окремо враховувати загальну вартість квартири.Різницю між граничною та фактичною ціною покупець має покрити власними коштами. Гроші враховують у складі першого внеску за іпотекою.

Наприклад, у Києві базовий ліміт становить 65 200 грн за квадратний метр. З урахуванням дозволеного перевищення на 10% житло може коштувати до 71 720 грн за квадратний метр. Отже, якщо квартира продається за максимально допустимою ціною, покупцеві доведеться самостійно покрити різницю в 6 520 грн за кожен квадратний метр.

Для квартири площею 50 квадратних метрів така різниця становитиме 326 тис. грн. Це додаткова сума, яку потрібно врахувати під час планування першого внеску та загального бюджету на придбання житла. Важливо також пам'ятати, що перевищення на 10% – це максимальна дозволена межа, а не автоматичне збільшення суми іпотечного кредиту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 23 жовтня 2026 року збільшили поріг заборгованості, за якого за загальним правилом не можна примусово стягнути єдине житло боржника: тепер він становить 432 350 грн замість приблизно 170 тис. грн, а зміни враховують воєнні реалії та економічну ситуацію в країні. Водночас, навіть якщо сума боргу перевищить цю межу, квартиру чи будинок не заберуть автоматично.