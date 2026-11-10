Українцям готують нові пільги та компенсації за комуналку: хто зможе отримати допомогу

Працівникам прифронтових громад пропонують зараховувати рік роботи за півтора або два роки страхового стажу, компенсувати 50% комунальних витрат і передбачити виплати в разі поранення, інвалідності чи загибелі. Для бізнесу на таких територіях хочуть знизити податок на прибуток до 9%, а також запровадити спеціальні умови кредитування та приватизації, однак усі ці пропозиції ще мають пройти законодавчий процес.

Відповідні ініціативи розглядають у Верховній Раді. Про них розповів народний депутат Михайло Ананченко в ефірі медіа. За його словами, зареєстровано два законопроєкти, які мають підтримати як працівників, так і підприємства, що продовжують діяльність у громадах поблизу лінії фронту.

Кому хочуть надати додаткові пільги та соціальний захист

Одна із законодавчих ініціатив передбачає запровадження спеціального статусу для працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад. Він має стати підставою для отримання додаткових соціальних гарантій. Серед потенційних отримувачів такої підтримки – медичні працівники, освітяни, комунальники та співробітники підприємств, які не припиняють виконувати свої обов'язки попри небезпеку.

Фактично йдеться про людей, які щодня підтримують роботу критично важливих для населення систем. Медики надають допомогу пацієнтам, учителі продовжують навчати дітей, працівники комунальних підприємств забезпечують подачу води, тепла й електроенергії, а представники бізнесу підтримують постачання товарів і зберігають робочі місця.

Для таких працівників пропонують передбачити кілька видів підтримки. Серед основних – пільгове зарахування страхового стажу, компенсація витрат на комунальні послуги та додаткові виплати у разі шкоди здоров'ю або загибелі внаслідок російської агресії. Водночас конкретні механізми отримання статусу, перелік документів та порядок призначення компенсацій мають визначити в межах законодавчого врегулювання.

Страховий стаж можуть збільшити у півтора або два рази

Одна з найбільш помітних пропозицій стосується пенсійного забезпечення людей, які працюють у небезпечних умовах. Ініціатори хочуть запровадити підвищувальний коефіцієнт для зарахування страхового стажу залежно від рівня безпекової загрози на території. Передбачається два варіанти:

території можливих бойових дій – один рік роботи пропонують зараховувати як півтора року страхового стажу;

території активних бойових дій – один рік роботи пропонують зараховувати як два роки страхового стажу.

Тобто працівник, який протягом п'яти років працюватиме на території можливих бойових дій, за запропонованими правилами зможе отримати 7,5 року страхового стажу. А за п'ять років роботи на території активних бойових дій йому пропонують зараховувати вже 10 років.

Така система має враховувати додаткові ризики, з якими стикаються люди, що не залишають небезпечні громади та продовжують працювати. Крім того, збільшення страхового стажу потенційно дозволить швидше виконати вимоги для призначення пенсії.

Важливо, що це поки законодавча пропозиція, а не чинне правило. Тому наразі українцям не варто розраховувати на автоматичне подвоєння стажу за роботу в прифронтових населених пунктах.

Працівникам прифронту можуть компенсувати 50% комуналки

Ще один напрям підтримки стосується витрат на житлово-комунальні послуги. Для людей, які не лише працюють, а й проживають на територіях активних бойових дій, пропонують запровадити компенсацію половини вартості комуналки.

Ідеться про відшкодування 50% витрат на житлово-комунальні послуги. Така допомога має зменшити фінансове навантаження на домогосподарства, які змушені оплачувати комунальні рахунки, одночасно працюючи в умовах підвищеної небезпеки. Особливо актуальною ця підтримка може бути для працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств, які часто не мають можливості залишити свої робочі місця навіть під час загострення безпекової ситуації.

Водночас запропонована пільга має конкретну умову, вона стосується працівників, які проживають і працюють саме на територіях активних бойових дій. Тобто йдеться не про всіх мешканців прифронтових областей або громад, а про визначену категорію працівників.

Окремі виплати пропонують у разі поранення, інвалідності або загибелі

Законодавчі ініціативи також передбачають посилення соціального захисту працівників, які можуть постраждати через російську агресію під час виконання своїх обов'язків. Зокрема, пропонується передбачити додаткові компенсації у випадках:

поранення працівника;

встановлення інвалідності внаслідок отриманих ушкоджень;

загибелі людини через російську агресію.

Питання особливо важливе для тих, хто продовжує працювати в умовах постійних обстрілів. Адже ризики існують не лише для військових, а й для цивільних фахівців, від яких залежить функціонування населених пунктів.

Наприклад, працівники енергетичних і комунальних підприємств можуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, медики – надавати допомогу постраждалим, а освітяни – продовжувати роботу в громадах, де зберігається небезпека.

Запропоновані компенсації мають стати додатковою гарантією для таких людей та їхніх родин. Водночас розміри виплат, умови їх призначення та порядок підтвердження обставин поранення чи загибелі в наданій інформації поки не конкретизовані.

Бізнесу на прифронтових територіях хочуть знизити податки

Другий законопроєкт стосується не безпосередньо працівників, а підприємств, які продовжують працювати в громадах поблизу фронту. Ініціатори пропонують створити для такого бізнесу окремі економічні умови, щоб підприємства могли зберігати діяльність навіть за підвищених ризиків.

Одна з ключових пропозицій – знизити ставку податку на прибуток до 9%. Зазначається, що це має залишити компаніям більше коштів для розвитку, відновлення пошкодженої інфраструктури, виплати заробітних плат та підтримки робочих місць. Крім того, для підприємств хочуть передбачити особливі умови кредитування та приватизації.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, члени сімей військовослужбовців та учасників бойових дій можуть самостійно оформити пільги нажитлово-комунальні послуги, якщо пільговик через службу, хворобу або інвалідність не може звернутися особисто. Таке право мають дружина або чоловік, діти, непрацездатні батьки, опікуни та інші визначені законом родичі