Українцям доведеться платити більше за оренду: в якому місті квартири подорожчали на 30%

У Тернополі попит на орендоване житло перевищує пропозицію, а квартири з адекватною ціною швидко знаходять орендарів. За пів року оренда однокімнатного житла подорожчала на 30%, до 17 200 гривень, двокімнатного – на 31%, до 20 400 гривень. На ринку купівлі також зафіксували зростання, квадратний метр у новобудовах коштує в середньому 930 доларів, а квартири на вторинному ринку – від 52 900 доларів за однокімнатне житло до 90 000 доларів за трикімнатне.

Про це розповіла голова місцевого відділення Асоціації фахівців нерухомості України Марії Хомин в коментарі "Суспільному". Водночас, дані аналітиків ЛУН свідчать про ще суттєвіше зростання за останні шість місяців.

Чому в Тернополі складно знайти квартиру в оренду

За словами Хомин, головна особливість нинішньої ситуації на ринку – значне перевищення попиту над пропозицією. Квартир, які одночасно відповідають очікуванням орендарів за ціною, станом та оснащенням, небагато. Через це навіть одне оголошення може зібрати десятки зацікавлених повідомлень.

"Попит перевищує пропозицію. Пропозицій дуже мало хорошої оренди за хорошою ціною. Оскільки ми знаємо і спостерігаємо тенденцію того, що вона здорожчала. Оренда підросла в ціні орієнтовно на 20%. Якщо з'являється оренда за адекватну ціну, то вона здається дуже швидко", – пояснила фахівчиня.

Вона також навела приклад із власної практики: на одне оголошення про здачу квартири може надходити близько десяти повідомлень від потенційних орендарів. Така активність свідчить про високу конкуренцію за доступні варіанти, особливо якщо йдеться про невеликі квартири за помірною вартістю.

Найбільше запитів стосується одно- та двокімнатного житла. Серед основних побажань орендарів – індивідуальне опалення, наявність холодильника та пральної машини. Тобто люди шукають не просто квартиру, а помешкання, у яке можна заселитися без необхідності одразу купувати основну побутову техніку чи вкладати кошти в облаштування.

Скільки коштує оренда однокімнатної та двокімнатної квартири

За оцінкою Хомин, однокімнатні квартири в Тернополі зараз переважно пропонують за 300-350 доларів на місяць. Минулого року аналогічне житло можна було знайти приблизно за 250-300 доларів. Отже, навіть за відносно короткий період оренда стала відчутно дорожчою.

Фахівчиня зазначає, що вартість одно- та двокімнатних квартир на ринку може бути близькою. За її словами, поширений ціновий діапазон становить 12-15 тисяч гривень, або приблизно 300-350 доларів. Водночас, за 400 доларів можна знайти й хорошу однокімнатну квартиру, зокрема у форматі студії.

Іншу картину вартості оренди демонструють дані ЛУН за останні пів року. За інформацією, середня місячна ціна оренди однокімнатної квартири в Тернополі досягла 17 200 гривень, це на 30% більше, ніж шість місяців тому. Двокімнатні квартири також суттєво додали в ціні. Їхня середня орендна вартість становить близько 20 400 гривень на місяць, що на 31% перевищує показник піврічної давності.

Що відбувається з цінами на купівлю квартир

Зростання вартості житла в Тернополі не обмежується орендою. За даними ЛУН, за останні шість місяців ціни на квартири на вторинному ринку також збільшилися, хоча динаміка була помірнішою. Найменше подорожчали однокімнатні квартири. Їхня середня вартість становить близько 52 900 доларів – це на 1% більше, ніж пів року тому.

Двокімнатне житло коштує в середньому 78 000 доларів. За шість місяців ціна таких квартир зросла на 4%. Найпомітніша зміна зафіксована в сегменті трикімнатних помешкань, їхня середня вартість досягла приблизно 90 000 доларів, що на 11% більше за попередній показник.

Отже, на вторинному ринку найбільше зростання припало на просторіші квартири. Водночас, однокімнатне житло залишається найдоступнішим варіантом для тих, хто розглядає купівлю нерухомості в місті.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Тернополя

Первинний ринок нерухомості також демонструє позитивну цінову динаміку. За інформацією ЛУН, середня вартість квадратного метра в новобудовах Тернополя становить близько 930 доларів. За останні шість місяців цей показник зріс на 12%.

Ціна залежить від класу житлового комплексу. Найдешевші пропозиції представлені в сегменті економ, де квадратний метр коштує в середньому 900 доларів. У новобудовах класу комфорт цей показник становить приблизно 910 доларів, а в преміальних комплексах – 920 доларів.

Найдорожчим залишається сегмент бізнес-класу: середня вартість квадратного метра там сягає 1400 доларів. Таким чином, різниця між окремими категоріями новобудов може бути суттєвою, а остаточний бюджет залежить не лише від площі квартири, а й від класу комплексу.

За даними ЛУН, зараз у продажу перебуває 41 новобудова, що охоплює 158 секцій житлових комплексів. Десять забудовників пропонують покупцям розтермінування платежу, а в трьох житлових комплексах доступна іпотека за державною програмою єОселя.

Окремою статтею витрат для покупців може стати паркомісце. У Тернополі його вартість становить від 17 до 21 тисячі доларів. Тому під час планування купівлі квартири в новобудові варто враховувати не лише ціну самого житла, а й додаткові витрати, якщо покупцеві потрібне місце для автомобіля.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці дедалі частіше шукають квартири у відносно безпечних регіонах на заході країни. Причому часто розглядають їх як "резервне" житло. Причина – посилення російських обстрілів.