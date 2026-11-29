Українців попередили про нові відключення світла: які графіки діятимуть 29 листопада

29 листопада в Україні знову діятимуть погодинні відключення світла через наслідки російських атак на енергосистему, у низці областей графіки охоплюватимуть усю добу, а для промисловості та бізнесу запровадять обмеження потужності. Найскладніші періоди для споживачів припадатимуть на денні та вечірні години, а в окремих підчергах відключення сумарно триватимуть до 10 годин, тому українцям варто заздалегідь зарядити техніку та перевірити свій графік.

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки оприлюднюють обленерго в кожній області. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Енергетики наголошують, що ситуація в Об'єднаній енергосистемі залишається складною через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Тому українцям радять заздалегідь перевірити, до якої черги відключень належить їхня адреса, та враховувати можливі зміни у графіках.

Де і коли вимикатимуть світло 29 листопада

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Також через наслідки російських атак на Житомирщині застосовано мережеві обмеження.

Графіки відключень світла. Джерело: "Житомиробленерго"

Запорізька область

У Запорізькій області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Час відсутності електроенергії залежатиме від конкретної черги та підчерги споживачів. Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:00 – 24:00;

1.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.1: 00:00 – 03:00, 20:30 – 24:00;

2.2: 03:30 – 08:30, 15:30 – 20:30;

3.1: 00:00 – 00:30, 12:00 – 17:00, 21:30 – 24:00;

3.2: 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00;

4.1: 09:30 – 14:30, 18:30 – 23:30;

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1: 00:00 – 00:30, 12:30 – 17:30, 23:00 – 24:00;

5.2: 08:00 – 13:00, 17:00 – 22:00;

6.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

6.2: 00:00 – 04:00, 14:00 – 19:00.

Полтавська область

На Полтавщині графіки діятимуть протягом усієї доби, але кількість черг, які одночасно підлягатимуть відключенню, змінюватиметься залежно від часу. Перевірити графік за своєю адресою жителі області можуть на офіційному сайті Полтаваобленерго.

з 00:00 до 08:00 – 1 черга;

з 08:00 до 10:00 – 2 черги;

з 10:00 до 16:00 – 2,5 черги;

з 16:00 до 20:00 – 3 черги;

з 20:00 до 23:59 – 2,5 черги.

Харківська область

У Харківській області 29 листопада погодинні відключення діятимуть з 00:00 до 24:00, енергетики оприлюднили графіки для всіх 12 підчерг. Графік відключень світла на Харківщині:

1.1: 04:00–07:30, 14:30–18:00, 21:30–24:00;

1.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00;

2.1: 14:30–18:00;

2.2: 14:30–18:00;

3.1: 07:30–11:00, 14:30–16:00, 18:00–21:30;

3.2: 07:30–11:00, 18:00–21:30;

4.1: 07:30–11:00, 16:00–21:30;

4.2: 07:30–11:00, 16:00–21:30;

5.1: 11:00–14:30, 20:00–24:00;

5.2: 10:00–14:30, 21:30–24:00;

6.1: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00;

6.2: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00.

Адреси, розподілені за чергами, можна знайти у списку "Харківобленерго". Для промисловості та бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності. Водночас, енергетики попереджають, що оперативна ситуація може змінюватися, тому споживачам варто стежити за оновленнями.

Чернігівська область

На Чернігівщині 29 листопада також застосовуватимуть графіки погодинних відключень. У разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть оперативно скоригувати. Перевірити свою чергу та персональний графік жителі області можуть:

Який графік відключення світла діятиме. Джерело: "Чернігівобленерго"

на офіційному сайті "Чернігівобленерго";

у Viber-боті;

у Telegram-боті компанії.

Енергетики просять споживачів, у яких електроенергія з'являється за графіком, використовувати її максимально ощадливо, особливо якщо будинки підключені до ліній, на яких також живиться критична інфраструктура.

Черкаська область

У Черкаській області графіки погодинних відключень діятимуть 29 листопада з 06:00 до 24:00. Для кожної підчерги оприлюднили окремий розклад.

1.1: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00;

2.1: 10:00–12:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

3.1: 10:00–12:00, 16:00–19:00;

3.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

4.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

4.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

5.1: 12:00–14:00, 18:00–21:00;

5.2: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00;

6.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–21:00;

6.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00.

Миколаївська область

На Миколаївщині попередній прогноз передбачає застосування графіків погодинних відключень у неділю з 06:00 до 23:59. Графік для підчерг:

1.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30;

1.2:00:00–00:30, 13:30–20:30;

2.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 20:30–00:00;

2.2: 05:30–06:30, 15:30–20:30;

3.1: 10:00–13:30, 20:30–22:30;

3.2: 06:30–10:00, 17:00–20:30;

4.1: 10:00–13:30, 17:00–20:30;

4.2: 10:00–17:00;

5.1: 00:00–00:30, 13:30–17:00, 20:30–00:00;

5.2: 13:30–17:00, 20:30–00:00;

6.1: 06:30–10:00, 17:00–22:30;

6.2: 00:00–00:30, 06:30–10:00, 13:30–17:00.

"Миколаївобленерго" окремо звертає увагу на позначення "жовтих" годин у графіках, вони можуть означати періоди перемикання підчерг, а також час, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.

Де дивитися графік відключення та чергу в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Кабінет міністрів України зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій. У разі аварії передбачено запуск планів реагування протягом 24 годин, зокрема розгортання пунктів видачі питної води та її підвезення, однак наразі йдеться лише про підготовку, а не про фактичне запровадження.