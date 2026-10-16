Українців попередили про нові ціни на пальне: якою буде ситуація на АЗС

В Україні продовжує фіксуватися зростання роздрібних та оптових цін на автогаз і дизельне пальне. Головними чинниками стали стрибок світових цін та напружена ситуація з постачанням ресурсу, яка сформувала легкий дефіцит на ринку. Водночас вартість бензину найближчим часом залишатиметься без змін.

Про це у коментарі розповів директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн. Він пояснив, яких цін на АЗС чекати вже найближчим часом.

Чому зростають ціни на дизель та автогаз

За словами експерта, подорожчання скрапленого газу безпосередньо пов'язане зі стрімким підйомом світових цін. "На газ різко зросли світові ціни. Відповідно, нові закупівлі за вищими цінами вже надійшли в Україну і почали впливати на вартість пального", – пояснює Сергій Куюн, зазначаючи, що ринок реагує на прогнозовану ситуацію.

Ситуація з дизельним пальним залишається складнішою через відсутність надлишкових обсягів і високу закупівельну вартість. "Угоди щодо російського та американського дизеля нічого не дали, тому ціна залишається дуже високою", – наголосив очільник "А95".

Наразі на ринку виник парадокс, коли оптові ціни сягають 103-105 грн за літр, тоді як на заправках його продають приблизно за 100 грн. Оскільки закупівельна вартість перевищує роздрібну, а ринок залишається збалансованим із певним дефіцитом ресурсу, АЗС змушені поступово підтягувати цінники до рівня гуртових закупівель.

Що буде з бензином

Подорожчання дизеля та газу не спровокує зростання цін на бензин. На цьому сегменті ринку ситуація залишається абсолютно нормальною, постачання відбуваються без збоїв, а маржинальність операторів перебуває на належному рівні, що дозволить утримувати цінники без змін.

Говорячи про цінові орієнтири на кінець жовтня та листопад, Сергій Куюн прогнозує, що дизель може подорожчати ще на кілька гривень за літр через поступове вирівнювання роздрібних цін з оптовими. Вартість автогазу може піднятися орієнтовно до позначки 49-50 грн за літр, тоді як ціни на бензин гарантовано залишатимуться стабільними.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зниження цін на бензин і дизель в Україні сповільнилося, а тренд на здешевлення, за оцінкою експерта, фактично вичерпався через невизначеність навколо Ормузької протоки. Якщо пальне знову почне дорожчати, різкого неконтрольованого стрибка поки не прогнозують – зростання цін на АЗС очікується поступовим і залежатиме передусім від ситуації на світовому енергетичному ринку.