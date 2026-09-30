Українців попередили про дефіцит популярного продукту: що відбувається на ринку
Україні загрожує дефіцит циб...
Джерело: Unsplash
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Вже навесні 2027 року на Україну може чекати суттєве подорожчання або навіть дефіцит цибулі. Це може стати результатом низки факторів – зокрема, погоди, зменшення посівних площ, посилення експорту та російських ударів.
Про це заявив Agrotimes міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков. За його словами, наразі фермери намагаються щонайшвидше реалізувати врожай безпосередньо з поля.
Що загрожує цибулі
Ситуація на українському ринку овочів борщового набору залишається напруженою. Вже зараз експепт спостерігає низку чинників, через які прогнози щодо весняного періоду є досить тривожними.
- Скорочення посівних площ та відхід великих виробників
Порівняно з 2025 роком, багато господарств суттєво зменшили площі під цибулею, а окремі великі підприємства (які торік закладали до 15 тис. тонн) взагалі відмовилися від її вирощування. Нові гравці ринку не змогли перекрити цей спад.
- Падіння врожайності через погодні катаклізми
Середня врожайність впала на 20-30 тонн з гектара. На півдні посівам завадили пилові бурі, а в центральних і західних регіонах – зворотні приморозки та тривалі зливи, які розмивали поля та зривали графік польових робіт.
- Втрата сховищ через воєнні ризики
Зберігання врожаю ускладнюється постійною загрозою російських атак на складські приміщення та логістичну інфраструктуру, що обмежує обсяги закладання якісної продукції на зиму.
- Активізація експортного попиту
Українську цибулю, картоплю та інші овочі активно закуповують сусідні країни – Молдова, Румунія та Болгарія, що додатково вимиває обсяги з внутрішнього ринку.
"Зважаючи на фітосанітарний стан, обсяги закладання у сховища та загальну ситуацію, навесні ми неминуче зіткнуємося з високими цінами та дефіцитом цибулі", – попереджає Булгаков.
Що з цінами на цибулю зараз
Якщо торік під час збору ціни опускалися до 2-2,5 грн/кг, то зараз мінімальна планка становить 10 грн/кг. Причому на півдні оптові ціни коливаються в межах 10-14 грн/кг, а на заході України середня ціна досягала 18-20 грн/кг.
Поточне незначне просідання цін Павло Булгаков називає тимчасовим, оскільки більшість фермерів намагаються щонайшвидше реалізувати врожай безпосередньо з поля, не закладаючи його на тривале зберігання. Водночас власний моніторинг цін від OBOZ.UA показав, що станом на 30 вересня в найбільших торгівельних роздрібних мережах овоч продають по 16,49-20 грн/кг. Зокрема:
- "Фора" – 16,90 грн/кг (ціна без акції – 18,90 грн/кг);
Ціни на цибулю у "Форі"
Джерело: Фора
- АТБ – 19,59 грн/кг;
- Varus – 17,90 грн/кг;
- Auchan – 18,90 грн/кг;
- "Сільпо" – 20 грн/кг.
Ціни на цибулю в "Сільпо"
Джерело: Сільпо
Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні лише за місяць вартість яєць зросла на 22% – з 59 до 72 грн/десяток. До цінця 2026-го вартість яєць може зрости до ціни в діапазоні 78-90 грн/десяток.
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