Українців каратимуть за сам факт продажу картки: поліція пояснила, як працюватиме жорсткий закон про "дропів"

В Україні значно жорсткіше посилять відповідальність за свідоме передавання банківських карток і платіжних реквізитів для використання у злочинних схемах. Поліція наголошує, що відповідати можуть не лише організатори шахрайства, а й люди, які допомагають проводити через свої рахунки незаконно отримані гроші.

Про це розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції Національної поліції України, полковник поліції Олександр Ульяненков в коментарі "Суспільному". За його словами, так звані дропи стали одним з елементів інфраструктури, яка допомагає злочинцям приховувати рух коштів і залишатися поза увагою правоохоронних органів.

Чому дропи стали проблемою для правоохоронців

Дропами називають людей, чиї банківські картки, рахунки або платіжні реквізити використовують для проведення фінансових операцій, зокрема переказування грошей, отриманих унаслідок шахрайства. У таких схемах вони можуть виконувати роль проміжної ланки між потерпілими, які переказують кошти, та організаторами злочину, які зрештою отримують ці гроші.

Використання чужих рахунків дає шахраям змогу ускладнювати відстеження фінансових потоків. Замість того щоб одразу отримувати кошти на власні рахунки, організатори можуть залучати інших людей, через картки яких проходять перекази. У результаті встановлення всіх учасників схеми та руху грошей стає складнішим.

Водночас, першими в поле зору правоохоронців нерідко потрапляють саме власники карток і рахунків, на які надходили кошти. Навіть якщо людина не організовувала шахрайство самостійно, її платіжні реквізити можуть стати частиною розслідування.

Саме цю проблему, за словами представника кіберполіції, має допомогти розв'язати новий закон. Його мета – усунути прогалини в законодавстві та створити правові підстави для притягнення до відповідальності людей, які свідомо надають свої платіжні інструменти або реквізити для використання у злочинній діяльності.

Як зміниться робота поліції

Одним із ключових наслідків законодавчих змін стане можливість ефективніше реагувати на дії людей, які допомагають проводити фінансові операції в межах шахрайських схем. Ідеться не лише про безпосередніх організаторів злочинів, а й про інших учасників, через яких проходять незаконно отримані кошти. Як пояснив Ульяненков, нові норми мають значення одразу на двох рівнях.

Перший – реагування на вже вчинені злочини. Правоохоронці отримають додаткові можливості для роботи з усіма учасниками схем, які усвідомлено долучилися до них або надали свої платіжні реквізити для проведення відповідних операцій. Зазначається, що це має допомогти не обмежувати розслідування лише пошуком організаторів, а встановлювати й інших людей, залучених до руху незаконно отриманих грошей.

Другий рівень – запобігання новим злочинам. Очікується, що кримінальна відповідальність за свідоме передавання платіжних інструментів у розпорядження шахраїв ускладнить організацію таких схем. Злочинцям буде складніше розраховувати на безкарність, якщо люди, які погоджуються передавати картки або реквізити, також ризикуватимуть відповідальністю.

За словами представника кіберполіції, важливо впливати не лише на наслідки шахрайства, а й на умови, які дозволяють злочинцям організовувати подібні операції. Адже без рахунків і платіжних інструментів, через які можна переміщувати кошти, фінансові схеми можуть стати складнішими в реалізації.

Чи каратимуть за сам факт передавання картки

Одна з головних тез, на якій наголосив представник кіберполіції, – свідоме передавання платіжних інструментів і реквізитів для використання у злочинній діяльності має отримати правову оцінку. Тобто йдеться не лише про організаторів шахрайства, а й про людей, які надають власні фінансові дані для роботи таких схем.

Водночас, важливо розрізняти саме передавання картки для злочинного використання та будь-яку передачу картки іншій людині. Із наведених пояснень поліції не випливає, що кримінальна відповідальність автоматично наставатиме за кожен випадок передавання банківської картки незалежно від обставин. Ключовим у заяві є свідоме надання платіжних інструментів або реквізитів для використання у злочинній діяльності.

Отже, сама наявність банківської картки, яка фігурує в розслідуванні, ще не дає підстав робити висновок про винуватість її власника. Для правової оцінки мають значення обставини справи та конкретні дії людини. Водночас, погоджуватися на пропозиції передати картку, відкрити рахунок або надати реквізити для незрозумілих фінансових операцій стає особливо ризиковано.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї розсилають SMS від імені "Укрпошти" з вимогою сплатити 30 грн митного збору за посилку, а посилання для оплати веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти банківські реквізити та гроші. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти відправлення лише через офіційні ресурси, а в разі введення платіжних даних на шахрайському сайті негайно звертатися до банку та блокувати картку.