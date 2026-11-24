Українців дурять "штрафами за ПДР": як діє нова шахрайська схема

В Україні активізувалися шахраї, які маскуються під офіційний Telegram-бот Національної поліції "Штрафи ПДР". Вони надсилають водіям неправдиві повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху, щоб змусити їх розкрити персональні або банківські дані.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він радить водія уважно перевіряти відправника та не поспішати зі сплатою сумнівних штрафів.

Повідомлення від шахраїв. Джерело: Facebook/Олексій Білошицький

Які ознаки шахраїв

Кіберзлочинці використовують різні прийоми, щоб їхні повідомлення нагадували офіційні сповіщення. Зокрема, насторожити мають такі ознаки:

Telegram-акаунт має позначку "Не є офіційним" , створений нещодавно або відсутній у списку контактів;

, створений нещодавно або відсутній у списку контактів; повідомлення надходить через сторонній бот , а не офіційний сервіс;

, а не офіційний сервіс; від водія вимагають терміново сплатити штраф, обіцяють "вигідну" знижку або встановлюють обмежений час для її отримання;

у повідомленні вказані реалістичні суми штрафів і номери постанов, покликані створити враження достовірності.

Як не стати жертвою шахраїв

Для перевірки та сплати штрафів слід користуватися лише офіційними ресурсами. Персональні й банківські дані потрібно вводити виключно на перевірених державних сервісах, а за підозрілими посиланнями не переходити.

У патрульній поліції також нагадали, що якщо протягом 10 діб не сплачено штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, власнику транспортного засобу надсилають офіційний лист поштою.

Якщо є сумніви щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, можна звернутися до найближчого підрозділу управління патрульної поліції. Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС або в застосунку "Штрафи ПДР".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують різко посилити відповідальність за порушення ПДР, головним чином, завдяки суттєвому підвищенню штрафів. Але цілком імовірно, що нардепи, слідуючи за прикладом сусідньої Польщі, можуть запровадити систему штрафних балів, яка передбачатиме позбавлення водіїв посвідчень за порушення на дорогах.