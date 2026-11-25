Українці зможуть забути про паперові чеки: як хочуть змінити правила торгівлі

В Україні хочуть надати електронним чекам у банківських застосунках статусу повноцінного фіскального документу. Саме тому у магазинах можуть остаточно зникнути паперові чеки, а бізнес зможе заощаджувати сотні мільйонів гривень щороку.

Відповідний механізм опрацюють Міністерства економіки і фінансів разом із Державною податковою службою. Про це повідомив заступник міністра економіки та довкілля Олександр Циборт за результатами першого засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань мікро-, малого підприємництва та самозайнятості.

Скільки бізнес витрачає на паперові чеки

Витрати на друк паперових чеків залишаються суттєвим фінансовим навантаженням для підприємців, особливо для великих торговельних мереж. Як приклад Циборт навів аптечний бізнес, який щомісяця витрачає 300-350 тис. грн лише на витратні матеріали, а разом із обслуговуванням касових апаратів ця сума може добігати і до 500 тис. грн.

Одним із можливих способів скоротити витрати підприємців є сервіс єЧек, який дозволяє отримувати електронні чеки безпосередньо в банківських застосунках. З моменту його впровадження цьогоріч українцям уже доставили понад 78 млн таких документів.

Однак через відсутність однозначного роз'яснення, яке підтверджувало б, що єЧек у банківському застосунку має статус фіскального документа бізнес поки не може повноцінно відмовитися від паперових чеків, побоюючись штрафів. Тому цифрові чеки дублюються паперовими.

Саме тому у Мінекономіки спільно з Мінфіном і ДПС опрацюють механізм офіційного визнання електронних чеків у банківських застосунках повноцінними фіскальними документами.

Скільки може заощадити бізнес

За оцінками заступника міністра, перехід на електронні чеки під час карткових розрахунків дозволить підприємцям істотно скоротити операційні витрати. Йдеться не лише про економію на папері, а й про зменшення витрат на обслуговування друкарської техніки та роботу персоналу.

"За нашими оцінками, повна заміна паперових чеків при оплаті карткою заощадила б бізнесу сотні мільйонів гривень на рік, а країні – тисячі тонн паперу. Покупцю теж зручніше: чек зберігається в застосунку банку і не губиться", – зазначив Циборт.

Таким чином, офіційне визнання єЧека фіскальним документом має одночасно зменшити витрати торговельних мереж, скоротити використання паперу та спростити зберігання чеків для покупців.

Як вже пояснював OBOZ.UA, усі магазини в Україні, які продають товари або надають послуги, зобов’язані проводити розрахунки через реєстратори розрахункових операцій (РРО), адже вони формують фіскальний чек і передають дані до податкових органів. Саме тому в магазинах завжди запитують у покупців, чи потрібен їм чек.