Українці змінили вподобання щодо житла: які квартири тепер шукають найактивніше

У жовтні 2026 року найбільше зросла конкуренція за довгострокову оренду однокімнатних квартир – особливо у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Водночас, українці активніше цікавляться і приватними будинками, а серед покупців найбільший попит за кількістю відгуків на одне оголошення зафіксували на Черкащині – як на квартири, так і на будинки.

Як повідомили в OLX Нерухомість, аналітики порівняли кількість відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року та жовтні 2025-го. Дослідження охопило чотири сегменти, купівлю та довгострокову оренду однокімнатних квартир, а також купівлю й оренду будинків.

Хто сьогодні шукає квартири та будинки

Потенційні покупці нерухомості та люди, які шукають житло в оренду, мають схожий віковий профіль, але дещо відрізняються за співвідношенням чоловіків і жінок та фінансовими можливостями. За результатами дослідження поведінки шукачів нерухомості Factum Group за вересень 2026 року, серед потенційних покупців житла 60% становлять чоловіки, а 40% – жінки.

Найбільш активними є люди віком від 36 до 45 років – на цю категорію припадає 34% шукачів. Ще 31% становлять українці віком 26-35 років. Серед тих, хто цікавиться орендою, чоловіків також більше, однак різниця не така значна, 56% проти 44% жінок. Найактивнішими є дві вікові групи – від 26 до 35 років та від 36 до 45 років. На кожну з них припадає по 31% потенційних орендарів.

Таким чином, основна аудиторія ринку нерухомості – українці віком 26-45 років. Саме в цьому віці люди найчастіше вирішують питання самостійного проживання, створення сім'ї, зміни місця роботи або переїзду, а також можуть замислюватися про придбання власного житла.

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Водночас, фінансові можливості покупців та орендарів відрізняються. Серед тих, хто планує купити нерухомість, 51% зазначають, що можуть дозволити собі товари тривалого користування, однак великі покупки залишаються для них складними. Ще 41% вистачає грошей на їжу та одяг, але придбання дорожчих товарів потребує суттєвих фінансових зусиль.

Серед потенційних орендарів 48% повідомляють, що можуть забезпечити базові потреби – купувати їжу й одяг, проте придбання товарів тривалого користування для них уже є складним завданням. Ще 41% можуть дозволити собі такі покупки, але мають труднощі з великими витратами.

Оренда квартир: де українці найактивніше шукають однокімнатне житло

Найбільші зміни за рік відбулися саме на ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир. У низці областей кількість відгуків на одне оголошення зросла в декілька разів, це означає, що на одну пропозицію претендує значно більше потенційних орендарів, а знайти відповідний варіант стає складніше.

Особливо помітно конкуренція посилилася у Вінницькій області. Якщо в жовтні 2025 року на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири припадало в середньому 3,7 відгука, то в жовтні 2026-го – вже 24,8. Тобто показник збільшився більш ніж у шість разів. Значне зростання також зафіксували в інших західних і центральних областях. Зокрема:

у Тернопільській області кількість відгуків зросла з 13,4 до 36,7;

у Львівській – з 16,1 до 42;

у Рівненській – з 12,1 до 31;

у Хмельницькій – з 13,8 до 33,1;

в Івано-Франківській – з 16,8 до 38,7;

у Волинській – з 23,5 до 39,9.

Окремо варто виділити Чернівецьку область. Саме тут у жовтні 2026 року зафіксували один із найвищих показників конкуренції на ринку оренди однокімнатних квартир, 57,3 відгука на одне оголошення. Роком раніше цей показник становив 26,5.

Лідерами за кількістю відгуків також стали Львівщина, де на одну пропозицію припадало 42 відгуки, та Івано-Франківщина з показником 38,7. У Тернопільській області зафіксували 36,7 відгука, а на Хмельниччині – 33,1.

Однокімнатні квартири залишаються одним із найбільш затребуваних форматів орендованого житла. Їх обирають ті, кому потрібне окреме помешкання без необхідності оплачувати більшу площу та додаткові кімнати.

Оренда будинків: попит також зростає, але поступається квартирам

Будинки для довгострокової оренди теж стали привабливішими для українців. Однак, у більшості регіонів зростання кількості відгуків на такі оголошення було менш стрімким, ніж у сегменті однокімнатних квартир. Найпомітніші зміни за рік відбулися в Чернівецькій області: кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 12,7 до 27. У Тернопільській області показник зріс із 10,4 до 22,1, а у Вінницькій – із 12,5 до 24,7.

На Львівщині кількість відгуків збільшилася з 10,5 до 19,2, а на Хмельниччині – з 14,2 до 24,7. Отже, інтерес до оренди будинків посилився одразу в кількох областях, хоча конкуренція за такі об'єкти загалом залишається нижчою, ніж за однокімнатні квартири.

Якщо ж порівнювати регіони за абсолютною кількістю відгуків у жовтні 2026 року, картина дещо інша. Найбільші показники зафіксували у:

Харківській області – 37,4 відгука на одне оголошення;

Кіровоградській – 36,7;

Черкаській – 33,6;

Полтавській – 32.

Інтерес до приватного житла може бути пов'язаний не лише з площею чи кількістю кімнат. Будинок дає більше можливостей самостійно організувати побут, контролювати опалення, використовувати альтернативні джерела електроенергії та мати власну територію. На тлі проблем з енергопостачанням і потреби в автономності такі характеристики можуть ставати додатковою перевагою.

Проте будинки мають і свої особливості, їх утримання може потребувати більших витрат, ніж проживання у квартирі. Орендарям доводиться враховувати витрати на опалення, обслуговування комунікацій, прибудинкової території та можливі ремонтні роботи. Тому навіть за зростання інтересу до такого формату він підходить не всім.

Купівля однокімнатних квартир: де найбільше претендентів на житло

На ринку купівлі однокімнатних квартир конкуренція також зросла, хоча зміни були не такими різкими, як у довгостроковій оренді. Найбільшу кількість відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року зафіксували в Черкаській області – 10,2. Для порівняння, у жовтні 2025-го цей показник становив 8,9.

Високий інтерес до купівлі однокімнатного житла спостерігався також у Кіровоградській та Чернівецькій областях. Там на одне оголошення припадало відповідно 9,7 та 9,1 відгука. Помітне зростання за рік відбулося і в інших регіонах. Зокрема, у Хмельницькій області кількість відгуків збільшилася з 1,7 до 2,4, у Закарпатській – із 3,6 до 4,4, у Львівській – із 4,6 до 5,5. На Дніпропетровщині показник зріс із 3,5 до 4,1.

Однокімнатні квартири залишаються окремим важливим сегментом ринку, оскільки можуть бути доступнішими за дво- чи трикімнатні помешкання. Для покупців із обмеженим бюджетом це можливість придбати власне житло, не витрачаючи кошти на зайву площу. Крім того, невеликі квартири можуть розглядати як варіант для першої нерухомості або подальшої здачі в оренду.

Купівля будинків: які області лідирують за попитом

У сегменті купівлі будинків найвищу кількість відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року також зафіксували в центральних і західних областях. Лідером стала Черкащина – 9,5 відгука на одну пропозицію.

Далі йдуть Полтавська та Чернівецька області, де показник становив по 7,6 відгука. У Кіровоградській області на одне оголошення припадало в середньому сім відгуків. Якщо порівнювати ситуацію з жовтнем 2025 року, найпомітніше зростання інтересу до купівлі будинків відбулося в кількох західних регіонах. Зокрема:

у Чернівецькій області кількість відгуків збільшилася з 5,5 до 7,6;

у Закарпатській – із 3,9 до 5,2;

у Львівській – із 3,6 до 4,5;

у Тернопільській – із 4,7 до 5,8.

Отже, будинки залишаються затребуваними не лише серед орендарів, а й серед тих, хто планує придбати власну нерухомість. В окремих областях інтерес до такого формату посилився навіть помітніше, ніж до квартир.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці дедалі частіше шукають квартири у відносно безпечних регіонах на заході країни. Причому часто розглядають їх як "резервне" житло. Причина – посилення російських обстрілів.