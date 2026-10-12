Українці змінили свої вподобання щодо нової нерухомості: що відбувається на ринку

Де в Україні впали ціни на новобудови.

В Україні зростають ціни на нове житло у західних та північних областях. Натомість у Києві, який лишається містом з найдорожчою нерухомістю у новобудовах, ціни дещо просіли.

Про це свідчать дані платформи DIM.ua. Там зазначили, що у вересні в Україні ввели в експлуатацію три нові житлові будинки – по одному в Києві, а також у Київській та Хмельницькій областях.

Що відбувається на ринку нового житла в Україні

За минулого місяця у Києві фіксується зниження цін на новобудови, тоді як у низці областей вартість первинного житла продовжує зростати:

Чернігівська (+12%);

(+12%); Житомирська (+5,2%);

(+5,2%); Запорізька (+3%).

Тоді як у низці регіонів ціни впали, а найбільше у Києві (-4,5%), Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях. Водночас за рік найбільший стрибок цін ставу у таких регіонах, як Чернігівщина (+22,5%), Чернівеччина (+20,3%), Тернопільщина (+18,1%) та Хмельниччина (+18,1%).

Регіони з найбільшої середньою ціною за "квадрат"

Київ – 1421 $/кв. м;

– 1421 $/кв. м; Львівська область – 1276 $/кв. м;

– 1276 $/кв. м; Чернівецька область – 1171 $/кв. м;

– 1171 $/кв. м; Закарпатська область – 1160 $/кв. м;

– 1160 $/кв. м; Дніпропетровська область – 1156 $/кв. м;

– 1156 $/кв. м; Івано-Франківська область – 1075 $/кв. м;

– 1075 $/кв. м; Вінницька область – 1071 $/кв. м;

– 1071 $/кв. м; Рівненська область – 1043 $/кв. м;

– 1043 $/кв. м; Кіровоградська область – 1015 $/кв. м.

Щодо Києва, то у столиці спостерігається різноспрямована динаміка залежно від району. Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі (середня ціна – $2887/кв. м), а найдоступніші – у Деснянському районі ($883/кв. м).

Зміни у купівельному попиті

Загалом по країні попит на первинне житло у вересні демонстрував тенденцію до зниження, проте в окремих регіонах зафіксовано пожвавлення покупців. Так, кількість запитів на придбання житла зросла на:

Закарпатті (+10%);

(+10%); Київщині (+5%);

(+5%); Чернігівщині (+4%).

А от Волинська (-27%), Житомирська (-21%), Хмельницька (-18%), Одеська (-18%) та Миколаївська (-16%) області виявилася регіонами, де попит на нове житло впав найсильніше.

Як повідомляв OBOZ.UA, у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.