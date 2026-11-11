Українці вклали рекордну суму: де зберігають гроші замість депозитів

Українці продовжують нарощувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Так, станом на 2 листопада 2026 року сума вкладень фізичних осіб у державні боргові інструменти сягнула 173,1 млрд грн, що стало новим історичним максимумом.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Там наголосили, що громадяни утримують позиції одного з ключових гравців ринку, а їхній портфель цінних паперів стабільно зростає

Новий рекорд

Станом на 2 листопада 2026 року обсяг ОВДП, що належать населенню, зріс до 173,1 млрд грн, що є абсолютним рекордом за всю історію існування вітчизняного ринку держоблігацій. Загальний портфель цінних паперів в обігу на ту ж дату сягнув 1,98 трлн грн.

На початку жовтня на руках у населення було ОВДП на 167,5 млрд грн, тобто інвестиції населення збільшилися на 5,6 млрд грн, або приблизно на 3,3%. Це свідчить про те, що сучасні державні облігації впевнено виступають для українців вигідною альтернативою класичним банківським вкладам, поєднуючи надійний прибуток із прямою допомогою державному бюджету.

Структура власності ОВДП. Джерело: Мінфін

Саме тому зокрема значний інтерес зберігається і до військових випусків. На початок листопада портфель військових облігацій у власності фізичних осіб склав 111,7 млрд грн – це на 35,6 млрд грн, або 46,8%, перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Переваги державних облігацій

Фінансові фахівці акцентують увагу на кількох головних факторах:

абсолютна безпека інвестування завдяки повній державній гарантії повернення коштів;

приваблива дохідність , яка часто перевершує дохідність стандартних депозитних програм;

, яка часто перевершує дохідність стандартних депозитних програм; можливість поєднати отримання особистої вигоди з фінансовою підтримкою країни.

Як купити ОВДП

Через мобільний застосунок Дія .

. У банках .

. Через ліцензованих брокерів.

При цьому номінальна ціна однієї облігації становить 1000 грн, $1000 або 1000 євро.

Хто ще володіє ОВДП

Традиційно найбільшу частку ринку утримують комерційні банки, тоді як решту сегментів займають державні структури, компанії та закордонні інвестори:

банківські установи – 903,1 млрд грн;

Національний банк України – 654,8 млрд грн;

юридичні особи – 208,6 млрд грн;

страхові компанії – 26,15 млрд грн;

нерезиденти – 18,2 млрд грн;

територіальні громади – 0,3 млрд грн.

Скільки коштів залучила держава

У жовтні Мінфін організував 9 аукціонів із продажу ОВДП, які тривали впродовж чотирьох днів. Завдяки цим заходам державний бюджет поповнився приблизно на 14,3 млрд грн, причому всі випуски реалізовувалися виключно в національній валюті.

Постійний попит спостерігався на військові облігації з датою погашення 15 вересня 2027 року, які пропонувалися на кожному аукціоні місяця. Загальний обсяг поданих інвесторами заявок на них сягнув близько 22,2 млрд грн за номіналом, з яких задовольнили заявки на 5 млрд грн. Середньозважена дохідність зазначених паперів поступово зменшилася з 15,14% на початку жовтня до 15,02% на фінальному аукціоні місяця.

Окрім первинних розміщень, у жовтні Мінфін успішно провів два аукціони з обміну ОВДП (switch-аукціони) – 14 та 21 числа. Учасникам ринку запропонували замінити цінні папери із погашенням 4 листопада 2026 року на нові випуски зі строками погашення 30 травня та 18 квітня 2029 року відповідно.

Загалом у межах обох аукціонів було погоджено заявки на 12 млрд грн за номінальною вартістю:

14 жовтня розміщено папери на 5 млрд грн із середньозваженою дохідністю 12,03%;

21 жовтня реалізовано облігації на 7 млрд грн із дохідністю 11,96%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українські банки готуються переглянути ставки за гривневими депозитами після того, як Національний банк підвищив облікову ставку до 16,5% річних. Найімовірніше, зміни зачеплять передусім вклади на три-шість місяців. За максимальними пропозиціями депозит на 100 тис. грн може принести вкладнику після сплати податків від 3311 грн за три місяці до 13 475 грн за рік.