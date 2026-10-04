Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин

У серпні 2026 року українці офіційно здали на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно – легкових автомобілів. Найчастіше серед останніх позбавляються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку. Там зазначили:

Середній вік транспорту, відправленого на "втормет", склав 25 років.

Тобто, зокрема, автомобілі підлягають утилізації лише тоді, коли їх відновлення або перепродаж остаточно втрачають економічний сенс.

Які авто українці здають на списання. Джерело: Інститут досліджень авторинку

"Легкові автомобілі склали 1 662 вибракувань, або 74,2% від загальної кількості. Вантажних автомобілів було 335, або 14,9%. Решта припала на п’ять інших видів... Мотоцикли – 77. Автобуси – 69. Напівпричепи – 38. Причепи – 31. Мопеди – 29", – йдеться в повідомленні.

Які автомобілі українці утилізують найчастіше

ВАЗ/Lada 2106 – 109 вибракувань.

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.

ВАЗ/Lada 2101 – 80.

ВАЗ/Lada 2107 – 67.

ВАЗ/Lada 21099 – 53.

ВАЗ/Lada 110 – 49.

ЗАЗ "Таврія" – 42.

ВАЗ/Lada 2105 – 40.

ВАЗ/Lada 2104 – 35.

Де найчастіше українці відправляють автомобілі на "списання"

Найбільше вибракувань, за даними аналітиків, оформили в Києві – 224. Далі йдуть:

Харківська область – 181;

Дніпропетровська – 169;

Київська – 168;

Львівська – 160.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Середній вік таких автомобілів становив 5,7 року.Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y.