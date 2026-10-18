Українці стали рідше орендувати квартири в Києві: як змінились ціни на житло

У вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві скоротився на 20%, а двокімнатних – на 22%, проте медіанна вартість житла майже не змінилася і становила відповідно 16 500 та 26 000 грн на місяць. На рішення орендарів впливають сезонність і безпекова ситуація, водночас українці дедалі частіше обирають квартири з резервним живленням, автономним опаленням та доступом до укриттів.

Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість. За останній місяць ринок довгострокової оренди столиці продемонстрував помітне зниження активності, проте власники квартир не поспішають переглядати вартість своїх пропозицій.

Чому українці стали рідше орендувати квартири в Києві

У вересні 2026 року на столичному ринку оренди зафіксували помітне скорочення кількості потенційних орендарів. За інформацією, попит на однокімнатні квартири знизився на 20% порівняно із серпнем, а на двокімнатні – на 22%.

Ще суттєвіше змінилася кількість відгуків на окремі оголошення. Якщо порівнювати із серпнем, у вересні на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири припадало на 35% менше відгуків, це свідчить про зменшення конкуренції між потенційними орендарями.

Якщо раніше власники квартир могли отримувати багато звернень одразу після публікації оголошення, то тепер пошук людини, готової орендувати житло, потенційно може тривати довше. Однією з можливих причин такої ситуації є сезонність. Традиційно наприкінці літа попит на оренду квартир зростає, оскільки студенти шукають житло перед початком навчального року, а частина українців планує переїзд або зміну роботи саме на серпень-вересень.

У результаті серпень часто стає одним із найактивніших місяців для ринку довгострокової оренди. Коли основна частина охочих уже знаходить житло, кількість нових звернень у вересні скорочується. Однак цього року на сезонні зміни накладається ще один важливий чинник – безпекова ситуація в столиці.

Чи вплинули російські обстріли на попит на житло

Регулярні російські атаки та ризики пошкодження житлової й енергетичної інфраструктури змушують українців уважніше підходити до вибору квартири. За результатами опитування, 66% респондентів назвали безпеку одним із головних чинників під час пошуку житла. Водночас 45% опитаних зазначили, що посилення обстрілів та погіршення безпекової ситуації можуть вплинути на їхнє рішення щодо переїзду.

При цьому йдеться не лише про рішення переїжджати чи залишатися в Києві. Безпекова ситуація може впливати й на вибір конкретного району, будинку або квартири.

Зокрема, орендарі дедалі більше звертають увагу на відстань до об'єктів, які вони вважають потенційно небезпечними, наявність укриттів поблизу та можливість залишатися в помешканні під час тривалих відключень електроенергії.

Попри суттєве скорочення кількості охочих винайняти житло, орендні ставки залишаються відносно стабільними. За останніми наведеними даними OLX Нерухомість за вересень 2026 року, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 16 500 грн на місяць, це лише на 3% менше, ніж у серпні.

Для порівняння, попит на таке житло за аналогічний період скоротився на 20%. Таким чином, зниження активності орендарів виявилося значно суттєвішим за зміну вартості квартир. Ще показовішою є ситуація з двокімнатним житлом. Попит на нього зменшився на 22%, проте медіанна вартість оренди залишилася незмінною – 26 тис. грн на місяць.

Якщо орендувати однокімнатну квартиру за медіанною ціною, лише за 12 місяців проживання доведеться витратити 198 тис. грн. Для двокімнатної квартири річні витрати становитимуть 312 тис. грн. І це без урахування комунальних послуг, заставного платежу та можливих додаткових витрат.

Варто враховувати, що йдеться саме про медіанні ціни, а не про середню вартість усіх квартир. Медіана показує рівень, нижче та вище якого розташована половина пропозицій, тому конкретне житло може коштувати значно дорожче або дешевше.

Відносна стабільність орендних ставок може пояснюватися тим, що власники нерухомості не завжди готові швидко змінювати ціни. Частина орендодавців може очікувати на відновлення попиту, а інші – орієнтуватися на характеристики квартири, її розташування та попередній рівень доходу від оренди.

Де в Києві найдорожче орендувати квартиру

Вартість оренди житла в різних районах столиці суттєво відрізняється. Найдорожчим залишається Печерський район, де у вересні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири становила 38 тис. грн на місяць. Цікаво, що навіть на тлі загального зниження попиту вартість оренди в цьому районі не змінилася порівняно із серпнем.

На другому місці за рівнем цін опинилися Голосіївський і Шевченківський райони. Там за оренду однокімнатної квартири потрібно було платити за медіанним показником 20 тис. грн на місяць. Дещо дешевше житло пропонували в Подільському районі – 19 тис. грн.

У Солом'янському районі медіанна вартість оренди становила 15 900 грн на місяць, а в Дарницькому та Оболонському – по 15 тис. грн. Таким чином, навіть між районами, які не належать до найдорожчого сегмента столичного ринку, різниця у вартості житла може становити кілька тисяч гривень щомісяця.

Водночас ціна конкретної квартири залежить не лише від району. Важливе значення мають стан помешкання, ремонт, площа, транспортна доступність, характеристики будинку та наявність додаткових зручностей.

У яких районах Києва найдешевша оренда

Найдоступніші пропозиції однокімнатного житла у вересні зафіксували в Деснянському районі. Медіанна вартість оренди там становила 10 тис. грн на місяць. У Дніпровському районі оренда однокімнатної квартири коштувала 12 тис. грн, а у Святошинському – 13 тис. грн.

Різниця між найдорожчим Печерським і найдешевшим Деснянським районами становила 28 тис. грн на місяць. Якщо порівняти витрати за цілий рік, то орендар однокімнатної квартири за медіанною ціною в Печерському районі витратить 456 тис. грн, тоді як у Деснянському – 120 тис. грн.

Отже, річна різниця сягатиме 336 тис. грн без урахування комунальних платежів. При цьому саме в окремих відносно доступних районах Києва протягом вересня відбулося найбільше здешевлення житла. Зокрема, у Святошинському районі медіанна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 7%, до 13 тис. грн, це було найбільше місячне падіння серед районів столиці.

У Дніпровському районі ціни скоротилися на 6%, а в Подільському – на 5%. Проте найбільше скорочення попиту спостерігалося не в тих районах, де найсуттєвіше подешевшали квартири. Так, у Солом'янському районі кількість охочих орендувати однокімнатне житло зменшилася на 32%. У Голосіївському та Оболонському районах падіння становило по 28%.

Українці змінили вимоги до орендованих квартир: що тепер найважливіше

Окрім вартості житла, дедалі більшого значення для українців набувають умови проживання під час можливих перебоїв з електроенергією, опаленням та іншими комунальними послугами. За результатами опитування, головним критерієм вибору орендованої квартири залишається ціна. Її назвали важливою 82% респондентів.

Для 68% опитаних важливими є район розташування та близькість до громадського транспорту. Ще 66% звертають увагу на відстань до стратегічних об'єктів. Кількість кімнат і близькість до роботи мають значення для 65% орендарів, а планування та ремонт – для 61%.

Водночас одним із найпоказовіших результатів стало ставлення українців до резервного електроживлення. Наявність резервного живлення важлива для 60% орендарів, тоді як площу квартири враховують 59%. Тобто можливість користуватися електроенергією під час відключень для опитаних виявилася навіть трохи важливішою за розмір житла.

Ще 57% респондентів звертають увагу на інфраструктуру та поверх, а для 54% важливими є автономне опалення й наявність укриття в будинку. Натомість близькість до центру міста та наявність паркінгу мають значення для 41% орендарів. Вид із вікна враховують 40%.

Попри безпекові ризики та можливі перебої з комунальними послугами, більшість українців, які шукають житло для довгострокової оренди, продовжують розглядати саме квартири. За результатами опитування, цей варіант цікавить 90% респондентів.

Приватні будинки готові розглядати 26% опитаних, а таунхауси – лише 5%. Оскільки учасники могли обирати кілька варіантів, сума цих показників перевищує 100%. При цьому вартість оренди приватного будинку в Україні восени 2026 року суттєво залежить від місця розташування, площі та стану нерухомості.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на тлі масових атак РФ на Київ за останні місяці значно зріс попит на житло у відносно безпечних регіонах України. На першому місці – Ужгород, де середня вартість оренди квартири вже більш ніж удвічі перевищує столичний показник.