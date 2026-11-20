Українці розкуповують житло в курортній країні: які ціни на нерухомість

У жовтні 2026 року громадяни України стали власниками 152 житлових об’єктів у Туреччині, що зробило їх четвертими у списку іноземних інвесторів у нерухомість, поступаючись росіянам, іранцям і іракцям. Турецьке житло приваблює їх низкою переваг: розташуванням, можливістю легалізації та цінами – менше $900 за "квадрат".

Актуальну статистику 17 листопада оприлюднив Турецький статистичний інститут. Найбільше турецький ринок житла ще приваблює іноземців у великих центрах на кшталт Стамбула й Анталії.

Українці попереду Німеччини

Громадяни України стабільно тримаються в групі ключових іноземних покупців житла в Туреччині. У жовтні серед головних закордонних інвесторів були представлені громадяни таких країн як:

Росія – 477 житлових об'єктів;

Іран – 193;

Ірак – 159

Україна – 152;

Німеччина – 123.

Загалом у жовтні частка закордонних інвесторів у загальній структурі ринку склала 1,7%. Іноземці оформили 2259 угод із житловою нерухомістю – це на 0,9% більше, ніж у жовтні 2025 року, хоча загалом продажі житла в країні впали на 23,3% у річному вимірі – до 131 072 об’єктів.

За підсумками січня-жовтня 2026 року нерезиденти купили в Туреччині 17 567 житлових об’єктів – це на 3,6% менше, ніж за аналогічний період торік. Отже, незначний осінній приріст не переламав загального тренду на охолодження закордонного попиту, який від пікового 2022 року (67 490 угод) до 2025-го (21 534 угоди) скоротився приблизно на 68%.

Які міста обирають іноземці

Близько 73% усіх продажів нерухомості іноземним громадянам придає на Стамбул та Анталію. А загалом

Стамбул – 898 житлових об'єктів;

Анталія – 752;

Мерсін – 153;

Анкара – 95;

Ялова – 55.

Ціни на нерухомість в Туреччині

За даними інформаційно-аналітичного центру Experts Club, в номінальному вираженні ціни на житло в країні за останній рік зросли на 23,8%. Втім, після поправки на інфляцію реальна динаміка пішла в мінус і становила близько 6,5%. Таким чином:

середня ціна квадратного метра житла в країні становить 40,486 турецьких лір (близько $872);

середня вартість об’єкта житлової нерухомості – приблизно 5,02 млн лір (близько $108,1 тис).

Водночас середній строк окупності житла через оренду зараз оцінюється приблизно в 13 років. Хоча у великих містах і курортних локаціях ціни на житло часто зростають швидше за орендні ставки, тому дохідність таких об’єктів стає нижчою.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Польщі планують реформу ринку нерухомості і хочуть переписати правила купівлі майна для українців та інших іноземних громадян. Головна мета уряду – повне переведення документообігу в електронну форму в систему CREWAN.