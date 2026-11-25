Українці почнуть по-новому стояти в чергах на квартири: що зміниться у 2027 році

В Україні планують об’єднати всі державні, регіональні та місцеві житлові програми на одній цифровій платформі. Така система включатиме оцифровані квартирні черги, що дозволить забезпечити облік громадян, які потребують житла, та контролювати розподіл соціальних і службових квартир.

Запуск проєкт має стати одним із ключових завдань Міністерства розвитку громад та територій у 2027 році, на що заклали 152 млн грн. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Як працюватиме нова система

Запуск платформи стане частиною комплексної реформи житлової політики. Вона об’єднає інформацію про всі державні, регіональні та місцеві програми, а також операції із соціальним і доступним житлом, що забезпечить прозорий облік потреб громадян і відстеження руху квартирних черг.

"Усі операції із соціальним та доступним житлом, усі державні, регіональні й місцеві програми, а також уся інформація, яка стосується житлової політики, знаходитиметься в єдиній житловій інформаційно-аналітичній системі. По суті, ми оцифруємо усі квартирні черги, в яких наразі стоять сотні тисяч українців і точну кількість яких ніхто не знає", – пояснила народна депутатка.

Така цифрова система забезпечить адміністрування майбутньої європейської моделі соціальної оренди, за якою плата за житло для окремих соціально вразливих категорій громадян не перевищуватиме 30% сукупного доходу родини. Різницю покриватимуть цільові державні субсидії.

Де планують будувати соціальне житло

За словами Шуляк, прозора аналітика дасть змогу масштабувати перші пілотні проєкти будівництва соціального житла. Вони мають стартувати за підтримки Європейського інвестиційного банку у Львові, Житомирі та Кропивницькому.

"Фінансування у 152 мільйони гривень у бюджеті на 2027 рік дозволить закласти технологічний фундамент системи, щоб держава мала точні дані, хто стоїть у черзі та як розподіляється не лише соціальне, а й службове житло", – резюмувала нардепка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв і про ідеї знесення застарілого житлового фонду в Україні – для того, щоб на їхньому місці збудувати нові. За словами Шуляк, це дійсно розглядається, але примусового відселення мешканців не буде.