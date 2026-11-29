Українці не зможуть продати будинок без цього документа: який "папірець" повинен бути у кожного

В Україні кожен власник будинку повинен мати його технічний паспорт. Адже цей документ не лише фіксує реальні характеристики нерухомості, а й є обов’язковим для продажу будинку, введення його в експлуатацію тощо. Ба більше, без актуального техпаспорта у 2026 році проводити будь-які юридичні дії з будинком буде неможливо.

Про це повідомили в юридично-землевпорядній компанії "Земельний фонд України". Там зазначили:

Технічний паспорт лише описує об’єкт та визначає його складові для подальших юридичних дій.

Тобто він не засвідчує право власності на будинок.

Коли використовується технічний паспорт на будинок

Водночас, за словами фахівців, технічний паспорт на будинок використовується в низці випадків. Зокрема, під час:

державної реєстрації права та приватизації;

укладення договорів купівлі-продажу, дарування;

реконструкції, капітального ремонту, перепланування;

зміни цільового призначення об'єкта;

успадкування;

поділ або виділення частки з об'єкта нерухомості;

розгляді судових спорів щодо об'єктів нерухомого майна.

Як повинен виглядати документ

Особливу увагу, зазначається, слід звертати на зовнішній вигляд документа. Як розповіли фахівці, технічний паспорт має бути:

прошнурований;

пронумерований.

Крім того, він має бути скріплений низкою підписів – із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомості. Зокрема:

керівника підприємства, яке проводило інвентаризацію;

виконавця робіт;

контролера.

Сама ж технічна інвентаризація, зазначається, – це комплекс робіт з вимірювання об'єкта нерухомості. А крім того, визначення його:

складу;

фактичної площі;

обсягу;

технічного стану;

та/або змін таких характеристик за певний період часу з виготовленням відповідних документів.

Проводять же її в низці випадків – передусім перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. А крім того:

перед державною реєстрацією права власності на об'єкт незавершеного будівництва;

у разі поділу, об'єднання або виділення частини з об'єкта нерухомого майна;

у випадках, передбачених перехідними положеннями Закону;

із судового рішення;

в інших випадках – за бажанням замовника або власника.

При цьому підкреслюється: для держреєстрації спеціального права власності на недобудований або майбутній об'єкт нерухомості технічна інвентаризація не потрібна. Тобто, саму реєстрацію проводять без попередньої цієї процедури.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі труднощі з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. При цьому значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень цієї проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, примусового виселення мешканців, за останніми даними, не буде.