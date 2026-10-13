Українці можуть замовляти генератори з-за кордону без податків: як скористатися пільгою

Українці можуть замовляти з-за кордону визначені законодавством генератори, сонячні панелі, акумулятори та інше енергетичне обладнання без сплати ввізного мита та ПДВ (податок на додану вартість) за умови відповідності товарів чинним вимогам. Для пільгового оформлення через "Укрпошту" необхідно правильно зазначити характеристики, вартість і код товару, а в разі запиту оператора – своєчасно надати додаткові відомості.

Про це офіційно повідомила пресслужба "Укрпошти". Відповідний механізм пільгового оформлення компанія запровадила після змін у митному законодавстві ще у 2024 році.

Яке обладнання можна замовити без мита та ПДВ

Пільгове митне оформлення поширюється не на всі електричні пристрої, а лише на визначені законодавством категорії енергетичних товарів. Зокрема, йдеться про обладнання, яке може використовуватися для автономного електропостачання, накопичення або виробництва електроенергії.

Серед таких товарів "Укрпошта" називає електрогенератори, що працюють на бензині або газі, сонячні панелі та акумулятори. Також пільги можуть застосовуватися до інших видів енергетичного обладнання, якщо вони відповідають установленим законодавством вимогам.

Водночас сам факт належності пристрою до енергетичного обладнання ще не гарантує звільнення від податків. Значення мають конкретний тип товару, його технічні параметри та класифікація відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Наприклад, під час замовлення акумулятора або генератора необхідно враховувати не лише його назву, а й характеристики, які дозволяють митниці визначити, чи належить пристрій до пільгової категорії. Тому перед придбанням обладнання за кордоном варто перевірити його технічну документацію та уточнити, чи підпадає конкретна модель під відповідні митні пільги.

Які документи потрібні, щоб не платити податки

Однією з головних умов пільгового ввезення є правильне оформлення інформації про товар. При цьому декларантом перед українською митницею виступає саме "Укрпошта", а не людина, яка замовила обладнання, чи відправник посилки.

Поштовий оператор самостійно подає митну декларацію, зазначає необхідні відомості про товар і відповідний код податкової пільги. Однак для цього компанія повинна отримати достатньо інформації про вміст міжнародного відправлення. Зокрема, для митного оформлення необхідно надати:

повну назву товару та бренд виробника;

країну виробництва обладнання;

комерційний опис пристрою;

технічні характеристики, зокрема дані про потужність;

код товару відповідно до УКТЗЕД;

фактичну вартість обладнання та валюту, в якій здійснювалася оплата;

інші відомості, які можуть знадобитися для митного оформлення.

Особливу увагу слід приділити вартості товару. У документах необхідно зазначати коректну ціну, за якою обладнання було придбане. Неправильні або неповні відомості можуть спричинити додаткову перевірку та затримати отримання посилки.

Не менш важливими є технічні характеристики. Наприклад, якщо в документах зазначено лише загальну назву пристрою без інформації про його потужність або інші необхідні параметри, митниці може бути недостатньо даних для застосування пільги.

Як отримати генератор або акумулятор з-за кордону без сплати мита

Процедура пільгового митного оформлення складається з кількох етапів. Спочатку покупець замовляє обладнання за кордоном, а відправник готує міжнародне поштове відправлення та зазначає інформацію про товар.

Саме на цьому етапі важливо максимально точно описати пристрій, вказати його назву, характеристики, вартість та інші необхідні дані. Якщо інформацію заповнено правильно, надалі оформлення може відбуватися без додаткового залучення отримувача.

Після прибуття посилки в Україну Укрпошта здійснює її декларування перед митними органами. Компанія передає інформацію про товар і зазначає відповідну пільгу, якщо обладнання відповідає встановленим законодавством умовам.

Якщо якихось відомостей бракує, поштовий оператор може звернутися безпосередньо до отримувача. У такому разі людині необхідно надати додаткову інформацію, яка дозволить завершити оформлення.

Звернення від "Укрпошти" можуть надходити кількома способами – електронною поштою, через SMS або Viber, телефоном чи у вигляді повідомлення на сторінці відстеження міжнародного відправлення. Тому після замовлення обладнання варто періодично перевіряти статус посилки за трекінг-номером та звертати увагу на повідомлення від оператора.

Якщо "Укрпошта" не надсилає додаткових запитів, це означає, що наявної інформації достатньо для оформлення, пояснюють у компанії. Після отримання всіх необхідних даних митниця перевіряє декларацію та проводить митне оформлення з урахуванням передбачених законодавством пільг. Коли процедуру завершено, посилку передають для подальшої доставки отримувачу.

З яких країн можна замовляти енергетичне обладнання

За інформацією "Укрпошти", компанія співпрацює зі 192 національними поштовими операторами та є членом Всесвітнього поштового союзу. Завдяки міжнародній логістичній мережі українці можуть отримувати відправлення з великої кількості країн світу.

У компанії зазначають, що можливість замовлення енергетичного обладнання охоплює понад 200 країн. Водночас фактична доступність доставки конкретного пристрою залежить від країни відправлення, правил перевезення та обмежень щодо певних категорій товарів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення.