Українці масово виходять на роботу в країні ЄС: яка ситуація на ринку праці

Громадяни України активно виходять на ринок праці в Німеччині – за рік офіційно працевлаштованих українців побільшало на 63 тис. осіб. Водночас серед них знижується частка отримувачів базової соціальної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український економіст, доктор економічних наук і доктор управління бізнесом Олександр Костюк. Він наголосив, що загалом на німецькому ринку праці спостерігається протилежна картина.

Українці на ринку праці Німеччини

За даними німецького Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), трудові показники українських мігрантів у ФРН продемонстрували наступну динаміку:

у липні 2026 року в Німеччині було працевлаштовано 409,7 тисячі українців (на 63 тисячі осіб, тобто 18,3%, більше, ніж у липні 2025 року);

загалом за цей самий період зайнятість у Німеччині скоротилася на 180 тисяч осіб ;

; частка працюючих серед працездатних українців зросла з 36,2% до 39,9% ;

; у вересні 2026 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася до 206,5 тисячі осіб (на 4,6% менше порівняно з минулим роком), а розрахунковий рівень безробіття знизився з 39,3% до 33,9%.

"Це означає, що українці дедалі більше стають не лише соціальною групою, яка потребує підтримки, а реальним резервом німецького ринку праці. Німці знають, що їм потрібно від України – люди", – зазначає Костюк.

Яка ситуація із виплатами

Попри позитивні тенденції трудової адаптації, обсяг соціального навантаження на німецький бюджет залишається відчутним:

У червні 2026 року базову соціальну допомогу SGB II отримували 636,9 тисячі українців. Водночас частка реципієнтів виплат серед загальної чисельності української громади вперше впала нижче половини – з 56,1% до 49,9%.

Загалом станом на серпень 2026 року в Німеччині мешкали 1,432 мільйона громадян України. У січні-липні українці забезпечили 13% усього первинного міграційного припливу до ФРН, посівши перше місце серед усіх іноземних громадян.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині ухвалили посилення вимог до складання мовного тесту мігрантами (зокрема і громадянами України). Вже з 1 листопада іспит не можна буде скласти, якщо хоча б одна з його частин виконана незадовільно.