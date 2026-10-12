Українці масово втрачають інтерес до квартир у Києві: як змінилися ціни на житло на тлі обстрілів

У Києві на тлі погіршення безпекової ситуації та сезонних змін попит на оренду однокімнатних квартир у вересні 2026 року скоротився на 20%, тоді як кількість пропозицій зросла на 20%, а медіанна ціна знизилася до 16,5 тис. грн на місяць. Водночас інтерес до купівлі житла продовжив зростати, кількість відгуків на однокімнатні квартири збільшилася на 7%, хоча їхня медіанна вартість зменшилася на 2% – до 3,3 млн грн.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, у межах якого аналітики порівняли показники столичного ринку за серпень та вересень 2026 року. До аналізу увійшли кількість оголошень, активність потенційних орендарів і покупців, а також медіанні ціни на одно- та двокімнатні квартири.

Орендувати квартиру в Києві стало дешевше

Найбільш відчутні зміни у вересні відбулися саме на ринку довгострокової оренди. За даними OLX Нерухомість, кількість оголошень про здавання однокімнатних квартир у Києві зросла одразу на 20% порівняно із серпнем.

Водночас кількість відгуків від потенційних орендарів скоротилася на 20%, це означає, що вибір житла на ринку розширився, однак активність людей, які шукають квартири, зменшилася. На тлі таких змін медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у столиці знизилася на 3% – до 16,5 тис. грн на місяць.

Ще показовішою є динаміка конкуренції між орендарями. Кількість відгуків на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири у вересні виявилася на 35% меншою, ніж місяцем раніше. Фактично власники квартир отримують менше звернень від потенційних мешканців, хоча кількість доступних пропозицій збільшується.

Зазначається, що це може створювати додаткову конкуренцію між орендодавцями та впливати на формування цін. Водночас зниження медіанної вартості не означає, що всі квартири в Києві подешевшали. Показник відображає середину цінового розподілу оголошень, тому на нього впливають як зміни вартості окремих об'єктів, так і структура пропозиції.

Обстріли впливають на вибір житла

Одним із ключових чинників, які сьогодні впливають на рішення щодо оренди житла, залишається безпекова ситуація. Згідно з окремим дослідженням, 66% опитаних назвали безпеку одним із головних критеріїв під час пошуку квартири для оренди.

Крім того, 45% респондентів зазначили, що погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських обстрілів можуть вплинути на їхнє рішення про переїзд. Зокрема, регулярні повітряні тривоги та загроза обстрілів можуть змушувати людей відкладати переїзд, переглядати плани щодо оренди або розглядати житло в інших населених пунктах.

Однак аналітики наголошують, що пояснювати скорочення попиту виключно безпековими ризиками було б неправильно. На ринку оренди також спостерігається сезонність. Традиційно серпень є періодом підвищеної активності, оскільки студенти шукають квартири перед початком навчального року, а частина українців планує переїзд до осені.

У вересні цей попит може поступово знижуватися. Відповідно, нинішня динаміка, ймовірно, формується під впливом одразу кількох факторів – сезонних змін, безпекової ситуації та індивідуальних рішень орендарів. При цьому дослідження не дозволяє визначити, яка саме частка скорочення попиту безпосередньо пов'язана з російськими обстрілами.

У яких районах Києва найбільше зросла кількість квартир для оренди

Збільшення кількості оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зафіксували в усіх десяти районах столиці. Проте темпи зростання суттєво відрізнялися. Найбільше нових пропозицій з'явилося у Голосіївському районі, де кількість оголошень за місяць збільшилася на 29%.

Друге місце посів Дарницький район зі зростанням на 24%. У Дніпровському та Святошинському районах пропозиція збільшилася на 22%, а в Оболонському – на 20%. У решті районів динаміка була такою:

Шевченківський – +17%;

Печерський та Деснянський – по +16%;

Подільський – близько +15%;

Солом'янський – близько +14%.

Водночас кількість відгуків від потенційних орендарів скоротилася в кожному районі столиці. Найпомітніше падіння попиту зафіксували в Солом'янському районі, де активність пошукачів зменшилася на 32%.

У Голосіївському та Оболонському районах кількість відгуків скоротилася на 28%, у Печерському – на 24%, а в Шевченківському та Деснянському – на 22%. Дещо меншим було падіння в Дніпровському та Подільському районах – на 18-19%. Найстійкішу динаміку продемонстрували Дарницький і Святошинський райони, де кількість відгуків зменшилася відповідно на 11% та 13%.

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в Києві

Попри загальне зниження медіанної вартості оренди на 3%, у половині районів Києва ціни за місяць взагалі не змінилися. Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 38 тис. грн на місяць. Найдоступніші пропозиції серед районних медіанних показників зосереджені в Деснянському районі, де оренда однокімнатного житла коштує 10 тис. грн.

Район Києва Ціна на місяць Зміна за місяць Печерський 38 000 грн 0% Голосіївський 20 000 грн 0% Шевченківський 20 000 грн -4% Подільський 19 000 грн -5% Солом'янський 15 900 грн -1% Дарницький 15 000 грн 0% Оболонський 15 000 грн 0% Святошинський 13 000 грн -7% Дніпровський 12 000 грн -6% Деснянський 10 000 грн 0%

Двокімнатні квартири також стали шукати рідше

Схожа ситуація сформувалася і в сегменті довгострокової оренди двокімнатних квартир. У вересні кількість відповідних оголошень у Києві збільшилася на 16% порівняно із серпнем. Водночас кількість відгуків від потенційних орендарів скоротилася на 22%.

Попри зниження активності пошукачів, медіанна вартість оренди двокімнатного житла залишилася незмінною – 26 тис. грн на місяць. Водночас помітно зменшилася конкуренція за квартири. Якщо в серпні на одне оголошення припадало в середньому близько 11 відгуків, то у вересні – вже сім.

Проте власники нерухомості поки не поспішають масово знижувати ціни. Принаймні загальний медіанний показник у сегменті двокімнатних квартир залишається стабільним.

Купівля квартир у Києві

На відміну від оренди, ринок купівлі житла в Києві у вересні продемонстрував зростання активності потенційних покупців. За даними OLX Нерухомість, кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатних квартир збільшилася на 7% порівняно із серпнем.

Водночас кількість пропозицій зросла на 3%, а медіанна вартість однокімнатного житла знизилася на 2% – до 3,3 млн грн. Тобто навіть за умов погіршення безпекової ситуації частина українців продовжує розглядати придбання власного житла у столиці.

Орендарі зазвичай мають більше можливостей швидко змінити місце проживання, відкласти переїзд або обрати інше місто. Натомість придбання нерухомості часто є довгостроковим рішенням, яке формується протягом тривалого часу. Тому короткострокові коливання на ринку можуть по-різному впливати на поведінку цих двох категорій пошукачів.

Де в Києві найбільше зріс попит на купівлю квартир

Найактивніше у вересні потенційні покупці цікавилися однокімнатними квартирами у Голосіївському районі. Тут кількість відгуків збільшилася одразу на 28% порівняно із серпнем. Друге місце за темпами зростання попиту посів Печерський район із показником +17%, третє – Подільський, де активність покупців збільшилася на 12%.

У Дарницькому районі кількість відгуків зросла на 11%, у Деснянському – на 8%, у Шевченківському – на 4%, а в Солом'янському – на 2%. Однак не всі райони продемонстрували позитивну динаміку.

У Дніпровському районі попит на купівлю однокімнатних квартир скоротився на 9%, у Святошинському – на 6%, а в Оболонському – на 4%. Щодо кількості оголошень, найбільше зростання пропозиції зафіксували в Оболонському районі – на 13%.

У Голосіївському районі кількість квартир у продажу збільшилася на 8%, у Дніпровському та Солом'янському – на 6%, у Деснянському – на 5%. У Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах кількість оголошень не змінилася. Натомість у Печерському та Подільському районах пропозиція скоротилася відповідно на 2% та 4%.

Скільки коштує купити однокімнатну квартиру в Києві

Середня ситуація на ринку продажу також неоднорідна. У п'яти районах столиці медіанна вартість однокімнатних квартир у вересні залишилася незмінною порівняно із серпнем.

Найдорожчим районом залишається Печерський, де медіанна ціна однокімнатного житла становить 7 млн грн. Найдешевшим за цим показником є Деснянський район із медіанною вартістю 2 млн грн.

Район Києва Медіанна ціна Зміна за місяць Печерський 7 млн грн -2% Шевченківський 4,2 млн грн 0% Голосіївський 3,8 млн грн 0% Подільський 3,6 млн грн -3% Солом'янський 2,9 млн грн -5% Дарницький 2,8 млн грн -2% Дніпровський 2,7 млн грн 0% Оболонський 2,7 млн грн 0% Деснянський 2 млн грн 0%

У сегменті продажу двокімнатного житла сформувалася тенденція, схожа на ситуацію з однокімнатними квартирами. За даними OLX Нерухомість, у вересні кількість відгуків на оголошення про продаж двокімнатних квартир збільшилася на 5%.

При цьому кількість пропозицій залишилася незмінною порівняно із серпнем. Водночас медіанна вартість двокімнатного житла скоротилася на 3% – до 5 млн грн.

Отже, покупці почали активніше цікавитися квартирами навіть за відсутності збільшення пропозиції. При цьому медіанні ціни в обох сегментах продажу продемонстрували зниження.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25–30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць.