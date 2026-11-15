Українці масово скуповують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

У жовтні 2026 року українці купили українці купили 22,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто. Середній вік таких машин склав 8,6 року. Найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких авто було куплено 971 одиниця. Придбати таку машину в Україні можна як за 14 800, так і за 45 000 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:

левову частку ринку вживаних машин в Україні становили авто на бензині – 51%;

електромобілі – 20%;

авто на дизелі – 16%;

гібриди – 10%;

автомобілі з ГБО – 3%.

Які вживані авто найпопулярніші в Україні

Водночас, зазначається, крім VOLKSWAGEN Golf, найпопулярнішими серед вживаних авто серед українців стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 800 штук;

NISSAN Rogue – 733 штуки;

AUDI Q5 – 698 штук;

SKODA Octavia – 650 штук;

RENAULT Megane – 604 штуки;

TESLA Model Y – 603 штуки;

NISSAN Leaf – 524 штуки;

TESLA Model 3 – 491 штука;

FORD Escape – 469 штук.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців уживане авто

Загалом в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – VOLKSWAGEN Golf – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

Авто 2021 року випуску з пробігом 92 тис. км, за даними auto.ria, продають за 14 800 доларів.

Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf. Джерело: auto.ria

Авто 2024 р. в. із пробігом 17 тис. км можна купити за 29 999 доларів.

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

Авто 2023 р. в. із пробігом 29 тис. км продають за 45 000 доларів.

Купити вживаний VOLKSWAGEN Golf в Україні. Джерело: auto.ria

Як повідомляв OBOZ.UA, також у жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж було у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціна на такі автомобілі стартує від 1,769 млн грн.