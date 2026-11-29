Українці масово купують старі автомобілі: скільки коштує найпопулярніша модель на дизелі

У жовтні 2026 року українці купили одразу 4,7 тис. імпортних легкових авто з дизельними двигунами. Водночас переважна більшість із цієї кількості припала на вживані авто – 3,5 тис. штук. Найпопулярнішою моделлю став RENAULT Megane – таких машин придбали 302 одиниці. Купити таку в Україні можна як за 8 000, так і за 21 800 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили: нових машин українці купили 1,2 тис. штук.

Які вживані авто з дизельним двигуном найпопулярніші в Україні

Водночас зазначається, що, крім RENAULT Megane, серед українців найпопулярнішими серед уживаних авто стали:

SKODA Octavia – 269 штук;

NISSAN Qashqai – 238 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 179 штук;

HYUNDAI Santa Fe – 161 штука.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців авто з пробігом

Загалом в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – RENAULT Megane – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

Авто 2021 року випуску з пробігом 180 тис. км, за даними auto.ria, продають за 8 000 доларів.

Скільки коштує вживаний RENAULT Megane. Джерело: auto.ria

Авто 2022 року випуску з пробігом 200 тис. км можна купити за 15 900 доларів.

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

Авто 2021 р. в. з 51 тис. км пробігу продають за 21 800 доларів.

Купити вживаний RENAULT Megane в Україні. Джерело: auto.ria

Як повідомляв OBOZ.UA, також у жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж було у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціна на такі автомобілі стартує від 1,769 млн грн.