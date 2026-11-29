Українці масово купують старі автомобілі: скільки коштує найпопулярніша модель на дизелі
Українці масово купують старі автомобілі.
Джерело: autocar.co.uk
У жовтні 2026 року українці купили одразу 4,7 тис. імпортних легкових авто з дизельними двигунами. Водночас переважна більшість із цієї кількості припала на вживані авто – 3,5 тис. штук. Найпопулярнішою моделлю став RENAULT Megane – таких машин придбали 302 одиниці. Купити таку в Україні можна як за 8 000, так і за 21 800 доларів.
Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили: нових машин українці купили 1,2 тис. штук.
Які вживані авто з дизельним двигуном найпопулярніші в Україні
Водночас зазначається, що, крім RENAULT Megane, серед українців найпопулярнішими серед уживаних авто стали:
- SKODA Octavia – 269 штук;
- NISSAN Qashqai – 238 штук;
- VOLKSWAGEN Passat – 179 штук;
- HYUNDAI Santa Fe – 161 штука.
Скільки коштує найпопулярніше серед українців авто з пробігом
Загалом в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – RENAULT Megane – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:
- Авто 2021 року випуску з пробігом 180 тис. км, за даними auto.ria, продають за 8 000 доларів.
Скільки коштує вживаний RENAULT Megane.
Джерело: auto.ria
- Авто 2022 року випуску з пробігом 200 тис. км можна купити за 15 900 доларів.
Купити вживане авто в Україні.
Джерело: auto.ria
- Авто 2021 р. в. з 51 тис. км пробігу продають за 21 800 доларів.
Купити вживаний RENAULT Megane в Україні.
Джерело: auto.ria
Як повідомляв OBOZ.UA, також у жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж було у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціна на такі автомобілі стартує від 1,769 млн грн.
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