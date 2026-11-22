Українці масово купують старі автомобілі: скільки коштує найпопулярніша модель на бензині

У жовтні 2026 року українці придбали одразу 13,5 тис. імпортних легкових авто з бензиновими двигунами. При цьому переважна більшість цієї кількості припала на вживані авто – 11,5 тис. штук. Найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких машин придбали 727 одиниць. Купити таку в Україні можна як за 14 800, так і за 45 000 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили: нових машин українці придбали 2 тис. штук.

Які вживані авто з бензиновими двигунами найпопулярніші в Україні

Водночас, зазначається, крім VOLKSWAGEN Golf, найпопулярнішими серед уживаних авто в українців стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 723 штуки;

NISSAN Rogue – 687 штук;

AUDI Q5 – 601 штука;

FORD Escape – 320 штук.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців авто з пробігом

Загалом же в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

Авто 2021 р.в. з пробігом 92 тис. км, за даними auto.ria, продають за 14 800 доларів.

Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf. Джерело: auto.ria

Авто 2023 р.в. з пробігом 28 тис. км після аварії можна купити за 40 000 доларів.

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

Авто 2023 р. в. із пробігом 29 тис. км продають за 45 000 доларів.

Купити вживаний VOLKSWAGEN Golf в Україні. Джерело: auto.ria

Як повідомляв OBOZ.UA, також у жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж було у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціна на такі автомобілі стартує від 1,769 млн грн.