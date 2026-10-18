Українці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

У вересні українці придбали 21,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Середній вік таких машин склав 8,7 року. А найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких авто було придбано 954 одиниці. Придбати таку машину в Україні можна як за 16 000, так і за 45 000 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:

левову частку ринку вживаних автомобілів в Україні склали авто на бензині – 52%;

електромобілі – 18%;

автомобілі на дизелі – 16%;

гібриди – 11%;

автомобілі з ГБО – 3%.

Які вживані авто найпопулярніші в Україні

Водночас зазначається, що, окрім VOLKSWAGEN Golf, найпопулярнішими серед вживаних авто серед українців стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 807 одиниць;

AUDI Q5 – 658 одиниць;

SKODA Octavia – 655 штук;

NISSAN Rogue – 626 одиниць;

RENAULT Megane – 559 одиниць;

TESLA Model Y – 512 одиниць;

NISSAN Leaf – 484 одиниці;

TESLA Model 3 – 468 одиниць;

VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців вживане авто

Загалом у Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – VOLKSWAGEN Golf – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

Автомобіль 2021 р. випуску з пробігом 113 тис. км, після ДТП, за даними auto.ria, продають за 16 000 доларів.

Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf. Джерело: auto.ria

Автомобіль 2025 року випуску з пробігом 8 тис. км можна придбати за 28 800 доларів.

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

Автомобіль 2023 року випуску з пробігом 29 тис. км продають за 45 000 доларів.