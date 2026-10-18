Українці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі
Українці масово купують старі авто.
Джерело: Volkswagen
У вересні українці придбали 21,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Середній вік таких машин склав 8,7 року. А найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких авто було придбано 954 одиниці. Придбати таку машину в Україні можна як за 16 000, так і за 45 000 доларів.
Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:
- левову частку ринку вживаних автомобілів в Україні склали авто на бензині – 52%;
- електромобілі – 18%;
- автомобілі на дизелі – 16%;
- гібриди – 11%;
- автомобілі з ГБО – 3%.
Які вживані авто найпопулярніші в Україні
Водночас зазначається, що, окрім VOLKSWAGEN Golf, найпопулярнішими серед вживаних авто серед українців стали:
- VOLKSWAGEN Tiguan – 807 одиниць;
- AUDI Q5 – 658 одиниць;
- SKODA Octavia – 655 штук;
- NISSAN Rogue – 626 одиниць;
- RENAULT Megane – 559 одиниць;
- TESLA Model Y – 512 одиниць;
- NISSAN Leaf – 484 одиниці;
- TESLA Model 3 – 468 одиниць;
- VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.
Скільки коштує найпопулярніше серед українців вживане авто
Загалом у Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – VOLKSWAGEN Golf – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:
- Автомобіль 2021 р. випуску з пробігом 113 тис. км, після ДТП, за даними auto.ria, продають за 16 000 доларів.
Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf.
Джерело: auto.ria
- Автомобіль 2025 року випуску з пробігом 8 тис. км можна придбати за 28 800 доларів.
Купити вживане авто в Україні.
Джерело: auto.ria
- Автомобіль 2023 року випуску з пробігом 29 тис. км продають за 45 000 доларів.
Купити вживаний VOLKSWAGEN Golf в Україні.
Джерело: auto.ria
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