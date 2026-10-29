Українці масово купують нерухомість у курортному місті Європи: які ціни на житло

За останні два роки Українці стали одними з найактивніших покупців квартир на одному з найвідоміших чорноморських курортів – у болгарській Варні. Вони шукають для себе постійне житло, віддаючи перевагу охоронюваним новобудовам уздовж морського узбережжя.

Як свідчать дані "Блиц", портрет українського покупця неоднорідний. Це і сім’ї, і віддалені працівники, і вузьконаправлені спеціалісти, які прагнуть безпеки та довгострокової перспективи.

Ситуація на ринку нерухомості Варни

В місті спостерігається бум у будівництві закритих житлових комплексів, які поєднують життя біля моря без відмови від комфорту. Вздовж узбережжя зводяться проекти з басейнами, зеленими зонами, фітнес-центрами, дитячими ігровими зонами та панорамними терасами. Ціни в таких комплексах стартують від 1800 євро за квадратний метр і сягають 2500 євро в найпрестижніших локаціях.

Але все ж головною рушійною силою на ринку нерухомості лишаються місцеві мешканці. Після коронавірусної пандемії трендом стали будинки з власними подвір’ями, а сім’ї, які раніше жили в центрі або в панельних житлових комплексах, почали шукати простору, свіжого повітря та власної землі.

Через це ціни на ділянки на околицях міста за останні три роки зросли вдвічі – до 180-300 тис. євро. А за сучасні енергоефективні проекти з видом на море просять 350 тис. євро.

"Ринок нерухомості у Варні переживає один із найактивніших періодів останніх років. Місто динамічно розвивається, навколишні поселення розширюють свої межі, житлові комплекси з'являються у великій кількості, а море залишається головним фактором вибору", – наголошують журналісти.

Ціни на нерухомість

За даними Realistimo, станом на 28 жовтня медіанна ціна квартири у Варні – 1 833 євро, тоді як квартири 149 971 євро (при 1829 євро за м.кв). Але ціни на житло сильно варіюються, залежно від району:

Грецький квартал – 3464 євро/м.кв;

Чайка – 2844 євро/м.кв;

центр – 2750 євро/м.кв;

Бриз – 2339 євро/м.кв;

Аспарухово – 1636 євро/м.кв;

Владиславово – 1454 євро/м.кв.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Польщі планують реформу ринку нерухомості і переписати правила купівлі майна для українців та інших іноземних громадян. Головна мета уряду – повне переведення документообігу в електронну форму в систему CREWAN.