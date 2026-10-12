Українці масово купують EcoFlow у кредит: чи окупиться зарядна станція та скільки прослужить

В Україні близько 70% покупців зарядних станцій тепер користуються кредитами або розстрочкою, хоча у 2022-2023 роках більшість оплачувала обладнання одразу, повідомили в EcoFlow. Причиною такої тенденції представник компанії називає зростання попиту на дорожчі станції вартістю 60-100 тис. грн, які українці купують для підготовки до можливих відключень електроенергії та тривалого використання протягом наступних років.

Про це повідомив бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Сілін в коментарі медіа. За його словами, за останні кілька років фінансова поведінка покупців кардинально змінилася.

Українці дедалі частіше купують зарядні станції у кредит

За словами представника EcoFlow, у 2022-2023 роках українці переважно купували зарядні станції за власні кошти. Тоді близько 70% клієнтів одразу оплачували повну вартість обладнання, тоді як лише 30% користувалися кредитними програмами.

Однак, протягом наступних років ситуація поступово змінилася. За підсумками минулого року співвідношення стало фактично протилежним, уже близько 70% покупців почали користуватися кредитуванням, а частка тих, хто сплачує всю суму одразу, скоротилася приблизно до 30%.

За словами Сіліна, тенденція до збільшення кількості покупок із відтермінованою оплатою продовжується. Однією з причин таких змін є зростання інтересу до дорожчих і потужніших зарядних станцій. Якщо невеликі пристрої можуть забезпечувати роботу окремих гаджетів, то більш продуктивні системи дозволяють живити холодильники, комп'ютери, мережеве обладнання та інші побутові прилади.

Однак вартість таких рішень значно вища, тому одноразова покупка може становити суттєве фінансове навантаження для домогосподарства. За словами Сіліна, українці дедалі частіше обирають обладнання вартістю 60, 80 або навіть 100 тис. грн, але не завжди готові сплачувати всю суму одразу.

Тому покупці розподіляють витрати на кілька місяців або рік, використовуючи банківські кредитні програми чи розстрочку. Водночас, наведена статистика не дозволяє однозначно стверджувати, що купівельна спроможність усіх українців знизилася саме настільки. На збільшення частки кредитних покупок можуть впливати також зміна асортименту, доступність розстрочки та попит на потужніше обладнання.

Зарядні станції за 60-100 тисяч гривень: скільки доведеться платити щомісяця

Висока вартість обладнання змушує покупців ретельніше планувати витрати на підготовку до можливих відключень електроенергії. Якщо придбати зарядну станцію за 60 тис. грн із розподілом платежів на 12 місяців, щомісячний внесок становитиме 5 тис. грн за умови відсутності відсотків та додаткових комісій. Для дорожчих моделей фінансове навантаження буде відповідно більшим.

Вартість станції На 6 місяців На 12 місяців 30 000 грн 5 000 грн 2 500 грн 60 000 грн 10 000 грн 5 000 грн 80 000 грн 13 333 грн 6 667 грн 100 000 грн 16 667 грн 8 333 грн

Таким чином, навіть за умов безвідсоткової розстрочки придбання потужної зарядної станції може вимагати від домогосподарства кількох тисяч гривень щомісяця. Якщо ж обладнання купують у звичайний споживчий кредит, остаточна вартість може бути вищою за початкову ціну через відсотки та комісії.

Відключення світла загрожують не лише прифронтовим областям

Одним із головних чинників, які підтримують попит на резервні джерела живлення, залишається безпекова ситуація. Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, а пошкодження електростанцій, підстанцій та мереж можуть призводити до обмежень електропостачання.

При цьому наслідки таких атак здатні відчувати не лише мешканці регіонів, розташованих поблизу лінії фронту. Як зазначив представник EcoFlow, ризики знеструмлень залишаються актуальними також для західних областей України, зокрема Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської.

Українська енергосистема працює як єдиний комплекс. Пошкодження важливих об'єктів генерації або передачі електроенергії можуть впливати на баланс потужності та необхідність застосування обмежень у різних частинах країни.

Показовим прикладом попиту на енергообладнання Сергій Сілін назвав Херсонську область. За його оцінкою, протягом останніх п'яти років у регіоні придбали приблизно 30-40 тис. одиниць переносних джерел живлення.

Скільки років може працювати зарядна станція

Попри значні початкові витрати, представник EcoFlow наголошує, що придбання автономного енергообладнання варто розглядати не лише як підготовку до одного опалювального сезону. За його словами, якісні акумулятори, інвертори та переносні джерела живлення можуть бути розраховані на експлуатацію протягом п'яти, десяти або навіть п'ятнадцяти років.

Однак фактичний строк служби залежить від технології акумулятора, інтенсивності використання, кількості циклів заряджання, температурних умов та правильності експлуатації. Зокрема, сучасні зарядні станції часто використовують літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4), які зазвичай мають триваліший ресурс циклів заряджання порівняно з деякими іншими літій-іонними технологіями.

Водночас заявлений ресурс не означає, що пристрій протягом усього строку зберігатиме початкову ємність. Акумулятори поступово деградують, тому після певної кількості циклів заряджання їхня доступна ємність зменшується.

Наприклад, якщо виробник зазначає ресурс у кілька тисяч циклів до збереження 80% початкової ємності, це означає, що після відповідного періоду експлуатації станція все ще може працювати, але накопичуватиме менше електроенергії, ніж нова.

Крім того, тривалість роботи залежить від навантаження. Одна й та сама станція може забезпечувати живлення роутера протягом багатьох годин, але значно швидше розряджатися під час підключення потужних побутових приладів.

На скільки годин вистачить зарядної станції під час відключень

Під час вибору резервного джерела живлення важливо розрізняти два основні показники – ємність акумулятора та вихідну потужність. Ємність, яка зазвичай вимірюється у ват-годинах (Вт·год), визначає, скільки енергії пристрій може накопичити. Вихідна потужність у ватах (Вт) показує, які прилади та яке сумарне навантаження станція здатна забезпечувати одночасно.

Наприклад, зарядна станція з номінальною ємністю 1000 Вт·год теоретично може живити прилад потужністю 100 Вт приблизно десять годин. Однак, у реальних умовах частина енергії втрачається під час перетворення напруги та роботи електроніки, тому фактична автономність буде меншою.

За словами представника EcoFlow, витрати на якісне автономне обладнання можуть виправдати себе протягом тривалого періоду використання. Головна перевага такого придбання полягає в тому, що станцію можна використовувати не один сезон, а протягом багатьох років.

Якщо пристрій експлуатується п'ять чи десять років, його початкова вартість умовно розподіляється на весь період користування. Наприклад, станція вартістю 60 тис. грн за десять років експлуатації відповідатиме витратам у середньому 6 тис. грн на рік без урахування вартості заряджання, можливого ремонту та інших витрат.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні наразі немає підстав прогнозувати відключення електроенергії по 16 годин на добу взимку 2026-2027 років, а нинішні обмеження значною мірою пов'язані з ремонтами та захистом енергетичної інфраструктури. Водночас, найбільші ризики він вбачає у можливих перебоях із теплопостачанням у Києві, Харкові, Одесі та інших містах через російські атаки на ТЕЦ.